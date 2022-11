Rodovias federais ainda têm 18 pontos de interdição, diz PRF

A saudade da Seleção Brasileira já está no país da Copa do Mundo de 2022 . A equipe e a comissão técnica desembarcaram em Doha, capital do Qatar, no fim da noite deste sábado [19], pelo horário local.

Os comandados de Tite vêm de uma semana de preparação realizada no CT da Juventus, em Turim, na Itália. Agora o Brasil tem mais quatro dias de trabalho antes da estreia na Copa, marcada para a próxima quinta-feira, contra a Sérvia, no Estádio Lusail , em confronto do Grupo G.

Depois do compromisso contra os serviços, a Seleção ainda enfrenta Suíça e Camarões na fase de grupos. O Brasil levou ao Catar o sonho do sexto título mundial, que já dura 20 anos, desde a última conquista no torneio, em 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

A última participação em Copas foi em 2018, na Rússia, já com o técnico Tite no comando. Na oportunidade, o sonho do hexa parou nas quartas de final, com derrota para a Bélgica por 2 a 1.

Na chegada a Doha, o veterano zagueiro Thiago Silva atendeu a imprensa e falou sobre a expectativa sobre o torneio. “É como se fosse a primeira Copa. Fico muito feliz, passa um filme na cabeça. A gente espera fazer uma ótima competição. Fomos a última seleção a chegar e espero que seja a primeira (colocada).”

Fonte: Agência Esporte