RODRIGO POPE ASSUME COMANDO DO DEMOCRACIA CRISTÃ EM RONDÔNIA

O Democracia Cristã de Rondônia (DC27) está sob novo comando. Rodrigo Pope é o novo presidente do partido.

Como já se especulava, Rodrigo Pope foi oficialmente nomeado como presidente estadual do Democracia Cristãna tarde de hoje, 13 de dezembro, conforme se denota da nova composição do Órgão Partid ário da legenda no sistema do TSE – Tribunal Superior Eleitoral.

Rodrigo Pope tem 36 anos, é natural do Espírito Santo, advogado pós-graduado em Gestão Pública e mestre em microfinanças.

“Assumo a presidência estadual do Democracia Cristã em Rondônia com humildade, responsabilidade e comprometimento. O DC tem um legado de bons serviços prestados ao povo rondoniense e, por isso, rogo a Deus por sabedoria e direção, bem como espero contar com osamigos e cidadãos de bem para reconquis tar a relevância do partido no cenário estadual, afinal, ninguém faz nada sozinho“, declarou Rodrigo Pope.

O DC, que já teve pr otagonismo na política de Rondônia com a presidência da Assembleia Legislativa e diversos outros mandatários entre deputados estaduais, prefeitos e vereadores, se viu desidratado nos últimos processos eleitorais.

“Agradeço a confiança do nosso Presidente da Executiva Nacional do DC, o constituinte José Maria Eymael, e do Vice-Presidente da Executiva Nacional para a Região Norte, Cícero Alencar. Estou atento à necessidade de devolver ao DC o protagonismo que lhe cabe na política rondoniense e me comprometo a fazer isso sem tirar os olhos das necessidades e anseios do povo, a quem a boa-política realmente deve servir. Estou aberto a dialogar com as forças políticas do estado e antecipo que o Democracia Cristã irá para as eleições municipais com a pretensão de ter candidatos nos 52 municípios de Rondônia“, finalizou Pope.