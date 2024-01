Rondônia adere ao programa “Conheça o Brasil” que vai facilitar o acesso a viagens dentro do país

Um Brasil para os brasileiros. Essa é a principal missão do programa Conheça o Brasil, um movimento nacional coordenado pelo Ministério do Turismo que tem como objetivo incentivar e facilitar as viagens dos brasileiros pelo país, em especial pelos estados cujos governos fizeram a adesão. Em Rondônia, a parceria está sendo implementada pelo Governo do Estado por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), com medidas de fomento não só ao turismo interno, mas com intuito de trazer turistas de outros estados para conhecerem o que Rondônia tem de melhor.

Uma das ações do Programa Conheça o Brasil inclui a linha de crédito “Realiza”, oferecida por uma instituição financeira, com condições facilitadas para compra de serviços turísticos e passagens aéreas, com juros e forma de parcelamento especiais. O programa também beneficia os prestadores de serviços cadastrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), que podem divulgar seus produtos, aumentando suas vendas e serviços.

REALIZA

De acordo com o superintendente da Setur, ao Estado coube o papel de divulgar a novidade e as atrações turísticas de Rondônia, que podem ser acessadas na Plataforma Rondônia tem tudo. “Temos belezas naturais e excelentes opções para todos os tipos de turismo. Aqui é possível encontrar uma diversidade de ambientes para quem busca momentos únicos com a família e amigos”, ressaltou.

CONHEÇA RONDÔNIA

Para ajudar na decisão sobre o melhor destino, basta acessar as cartilhas das Rotas turísticas, definidas por regiões: Madeira Mamoré, Rios de Rondon e Rota das Águas, que concentram os principais atrativos turísticos.

Para o governador Marcos Rocha, a adesão ao programa vai trazer uma série de benefícios para Rondônia. “Todos terão a oportunidade de conhecer as belezas naturais e culturais do nosso Estado, fortalecendo o sentimento de pertencimento e valorização da identidade nacional”, destacou.

POTENCIAL TURÍSTICO

O turismo é uma atividade econômica de grande potencial, capaz de impulsionar o desenvolvimento regional, além de valorizar a cultura local e promover a preservação do patrimônio natural. O aumento no número de turistas que visitam Rondônia, contribui para a geração de negócios aos prestadores de serviços turísticos e para a competitividade no setor. Com o aumento da demanda é dinamizada a economia local, gerando emprego e renda às comunidades que recebem visitantes.

Fonte: Governo RO