Rondônia apresenta gastronomia e seus destinos incríveis para o turismo durante ABAV Expo 2023, no Rio de Janeiro

Para o governador Marcos Rocha, o turismo proporciona impactos positivos para o bem-estar da população e desenvolvimento econômico, com geração de renda e empregos de qualidade, e deve ser cada vez mais fortalecido no Estado. ‘‘Nosso tema na feira é Rondônia para o Mundo. O nosso Estado é maravilhoso e está em pleno desenvolvimento. O Governo do Estado se faz presente no evento para dar visibilidade a fim de que turistas de outros estados brasileiros e de vários cantos do mundo conheçam os atrativos gastronômicos e os destinos turísticos da nossa Rondônia’’, afirmou.

C onsiderada a maior feira de turismo da América Latina, a ABAV Expo 2023, que está sendo realizada no Rio de Janeiro, iniciou na quarta-feira (27) e segue até sexta-feira (29). O evento conta com um espaço destinado à exposição da gastronomia e do turismo de Rondônia. Essa iniciativa é do Governo de Rondônia que busca fortalecer o Estado no radar dos melhores lugares para visitar, trabalhar e viver do Brasil.

Segundo o superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira, participar da feira de turismo da América Latina reforça o compromisso com o incentivo ao turismo no Estado. ‘‘Estamos fazendo um trabalho integrado em prol do turismo rondoniense com diversas ações, que estão resultando em uma rede de atividades turísticas mais fortes. Estamos buscando aquecer ainda mais o mercado turístico rondoniense e esse evento é uma grande oportunidade para isso’’, afirmou.

TAMBAQUI, CAFÉ E BELEZAS NATURAIS

No estande rondoniense, a equipe da Setur preparou uma programação especial para o público. De acordo com a gestora de Promoção e Eventos Turísticos da Setur, Gisele Louise, a Setur junto à a Federação do Comércio do Estado de Rondônia – Fecomércio RO, realiza workshop ensinando sobre a preparação do peixe Tambaqui. Também acontece, em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado – Emater, a apresentação dos melhores cafés de Rondônia, e a apresentação de vídeos mostrando os atrativos turísticos do Estado.

WORKSHOP SOBRE O TAMBAQUI

O Tambaqui é um dos principais destaques da gastronomia de Rondônia, e durante a feira, o peixe está sendo preparado pela chefe de cozinha da Fecomércio, Adriana Magnoler. Rondônia é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro do Brasil, conforme dados da Associação Brasileira de Piscicultura (Peixes BR), e é líder na produção da espécie Tambaqui. O Governo de Rondônia tem feito a divulgação do peixe por meio do Festival do Tambaqui, e também o tem apresentado em diversos eventos nacionais e internacionais. Esse ano, a costelinha do Tambaqui de Rondônia foi premiada em Boston, nos Estados Unidos, como melhor produto de Foodservice, na Seafood Expo NorthAmerica, maior feira de pescados da América do Norte, e deixou para trás mais de 70 outros produtos de diversas partes do mundo que estavam na competição.

RECONHECIMENTO

E 2023 é definitivamente o ano do Tambaqui de Rondônia. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Inpi divulgou em agosto, o reconhecimento da Indicação Geográfica – IG na categoria “Indicação de Procedência” para a produção de Tambaqui no Estado, ou seja, o Tambaqui é de Rondônia.

MELHORES CAFÉS DE RONDÔNIA

A produtividade de café em Rondônia cresceu 24% no período entre as safras de 2021 e 2022, dados do levantamento sistemático do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A qualidade dos cafés do Estado foi reconhecida nacionalmente. Na categoria canéfora, Rondônia conquistou todos os lugares do pódio do Coffee Of The Year 2022, que premiou os melhores cafés do Brasil. Durante a feira, um barista apresenta ao público as especificidades da qualidade e sabor dos cafés rondonienses, momento articulado pela Emater/RO.