Rondônia bate recorde na produção de grãos, segundo levantamento da Conab

Faltando 5% para finalizar a colheita geral, a safra de grãos do Estado de Rondônia bateu recorde, ultrapassando a marca de 3,7 milhões de toneladas. O 12º Levantamento da Safra de Grãos 2022/23 realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, estimou um novo recorde de produção das lavouras de arroz, milho, soja e algodão. Segundo o relatório publicado nesta primeira quinzena de setembro, Rondônia seguiu a tendência nacional crescendo em mais de 18% sua área plantada dessas culturas. A Conab de Rondônia destacou as chuvas prolongadas como fator decisivo para o crescimento da produção.

Em 2022, o arroz atingiu a marca de 105,2 mil toneladas produzidas. Neste ano de 2023, a produção saltou para 122,9 mil toneladas. O milho teve 1.324,9 mil toneladas em 2022. Em 2023, subiu para 1.572,4 mil toneladas produzidas. O mesmo crescimento foi apresentado pelos campos de soja. Em 2022, foram colhidas 1.668,8 mil toneladas. Em 2023, pulou para 2.036,7 mil toneladas. O algodão também apresentou aumento da produção. Saiu de 19,6 mil toneladas em 2022 para 24,4 mil toneladas em 2023. A produtividade também cresceu de 3.951 por hectare para 3.965. A área plantada aumentou de 790,1 mil hectares para 947,8 mil hectares.

APOIO

Para o governador Marcos Rocha, o Governo do Estado contribui com as ações de orientação e fiscalização da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron, que mantém técnicos treinados para cuidar das defesas fitossanitárias das lavouras. “O apoio apoio técnico do Governo do Estado à infraestrutura viária aliada à força dos nossos produtores, tem resultado no avanço da produção em Rondônia”, concluiu.

Outras informações sobre os efeitos do clima nas safras são disponibilizadas regularmente nas edições do Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab.

Fonte: Governo RO