Rondônia chega aos 43 anos com conquistas, superações e progressos com a força do povo rondoniense

Neste sábado, 4 de janeiro, Rondônia comemora 43 anos de instalação como estado da Federação, marcando uma trajetória de desenvolvimento e conquistas que colocam a região em destaque no cenário nacional e internacional. Reconhecido por suas potencialidades no agronegócio, gestão pública e inovação, o estado de Rondônia avança de forma expressiva em diferentes áreas estratégicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que no trajeto da história, Rondônia se consolidou como líder em cadeias produtivas essenciais, como pecuária e grãos, incluindo o café e o cacau. “Em 2024, produtores locais receberam prêmios nacionais e internacionais, incluindo o reconhecimento como melhor café do Brasil. Além disso, o estado se mantém líder no ranking de maior rebanho bovino do país livre de febre aftosa sem vacinação, e é referência na produção de Tambaqui, com premiações no exterior que reforçam sua competitividade global.”

CONQUISTAS

Na economia, o estado apresenta a menor taxa de desemprego do Brasil, com 2,1% em 2024, e exporta 296 produtos para 109 países. Rondônia também subiu cinco posições no Ranking de Competitividade dos Estados em inovação, refletindo investimentos contínuos no setor. A iniciativa Tecnova 3 RO, por exemplo, disponibiliza R$ 12,1 milhões para empresas desenvolverem novos produtos e serviços, sem necessidade de devolução.

Em gestão pública, Rondônia conquistou pela segunda vez o “Selo Diamante” em transparência, ficando em 2° lugar no ranking nacional. Outro destaque é o sistema educacional, que ocupa a 2ª posição no Norte no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Na segurança pública, o estado lidera na redução de homicídios e possui a maior taxa de reeducandos, trabalhando no Brasil.

HISTÓRIA

Tudo começou quando em 22 de dezembro de 1981, Rondônia foi elevado à categoria de estado. De acordo com o historiador Lourismar Barroso, “a criação veio com o Projeto de Lei Complementar, aprovado pelo presidente da República, à época João Batista Figueiredo. Mas a instalação oficial ocorreu apenas em 4 de janeiro de 1982. A ideia do nome ‘Rondônia’ havia sido proposto bem antes, em 1919, por Roquette Pinto, logo depois da obra de Marechal Cândido Rondon; as linhas telegráficas atravessarem o estado”, evidenciou.

No ano da criação, Rondônia era constituído por 13 municípios, hoje conta com 52, que se destacam por sua pujança econômica e potencialidades quais fazem do estado, uma verdadeira terra de oportunidades. Com 43 anos de história, Rondônia consolida compromisso com o crescimento sustentável e mais qualidade de vida para a população, evidenciando-se como um exemplo de resiliência e inovação no Brasil.

