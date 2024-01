Rondônia começa 2024 com queda nos índices de criminalidade

O comparativo no número de ocorrências registradas nos dois últimos anos mostra que, em 2023, Rondônia teve redução nos crimes de latrocínio (-50%), nos casos de roubo a estabelecimentos comerciais (-30%), em roubo a residências (-29%), em crimes de feminicídio (-17%), entre outros. Rondônia também é destaque nacional no Mapa da Segurança Pública, estudo que avalia o desempenho dos estados brasileiros no combate à criminalidade. Rondônia saiu do ranking dos 10 estados com maior índice de crimes violentos. O estudo levou em consideração os dados do primeiro semestre de 2023.

O bom resultado é reflexo do trabalho do Governo de Rondônia que trabalha com inovação e tecnologia, dando condições para que as polícias realizem operações estratégicas, inteligentes e eficientes. Ao longo do último ano, o Governo do Estado investiu em tecnologia de ponta, equipamentos, treinamentos e cursos na Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). Implantou o Sistema de Monitoramento – Totens, que conta com câmeras de segurança com tecnologia avançada, e concedeu realinhamento salarial às Forças de Segurança do Estado, colocando-as entre as mais bem remuneradas do país.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse resultado indica que as políticas e estratégias adotadas estão sendo eficazes na prevenção à violência. Além disso, a redução na taxa de crimes contribui significativamente para melhoria na qualidade de vida da população.

O titular da Sesdec, Felipe Bernardo Vital atribui esses resultados aos investimentos do Governo e ao trabalho das polícias. “Os investimentos do Governo do Estado na área de Segurança Pública, e a atuação integrada das Forças de Segurança contribuíram para a redução da criminalidade,” afirmou.

AÇÕES

Para o enfrentamento à criminalidade e fortalecimento da segurança da população, o Governo de Rondônia desenvolveu diversas ações. executados pela Sesdec, entre as quais:

Programa Cidade Segura que atua com diversas ações;

que atua com diversas ações; Operação Máximus , que visa coibir o furto e roubo, bem como os crimes contra a vida;

, que visa coibir o furto e roubo, bem como os crimes contra a vida; Operação Disque Silêncio , para averiguação de crimes de perturbação do sossego;

, para averiguação de crimes de perturbação do sossego; Operação Reforço Policial com o objetivo de diminuir o tempo de resposta da polícia no atendimento às solicitações através do 190;

com o objetivo de diminuir o tempo de resposta da polícia no atendimento às solicitações através do 190; Operação Visibilidade , que busca dar segurança à sociedade, com pontos fixos em cruzamentos com grande fluxo de pessoas, nos horários de maior movimento;

, que busca dar segurança à sociedade, com pontos fixos em cruzamentos com grande fluxo de pessoas, nos horários de maior movimento; Operação Fio Desencapado , que tem o objetivo de inibir o mercado ilícito de cobre na Capital, assim como hidrômetros, fios elétricos, alumínio e baterias; e

, que tem o objetivo de inibir o mercado ilícito de cobre na Capital, assim como hidrômetros, fios elétricos, alumínio e baterias; e Programa de Segurança Rural, que visa oferecer um patrulhamento georreferenciado nas áreas rurais do Estado, trazendo mais segurança aos produtores rurais e as propriedades.

Todo esse trabalho reflete no resultado que o Estado vem alcançando nos últimos anos, fazendo com que a população tenha mais segurança.

Fonte: Governo RO