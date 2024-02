Rondônia conquista a menor taxa anual de desemprego do Brasil com medidas estratégicas do Governo do Estado

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na sexta-feira (16), aponta que, considerando todo o ano de 2023, Rondônia obteve a menor taxa de desocupação do Brasil, com 3,2%. Os dados fazem parte da levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na sexta-feira (16), aponta que, considerando todo o ano de 2023, Rondônia obteve a menor taxa de desocupação do Brasil, com 3,2%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo IBGE, que também analisa o desempenho dos estados por trimestre.

No primeiro trimestre de 2023, o percentual de desempregados em Rondônia era 3,2%; no segundo de 2,4%; e no terceiro de 2,3%, levando o Estado a manter-se com a menor taxa de desemprego do país por todo esse período. No quarto trimestre, o percentual de desempregados chegou a 3,8%, colocando Rondônia em 2° lugar em nível nacional, em percentual de desocupados.

O feito inédito de liderança da menor taxa de desocupados no país começou no quarto trimestre de 2022, quando o Estado alcançou a taxa de 3,1% de desocupados, e desde então, Rondônia tem se sobressaído nacionalmente, com 1ª e 2ª posição. Inclusive, no terceiro trimestre de 2023, obteve o menor percentual de desempregados da série histórica da pesquisa nacional.

PLENO DESENVOLVIMENTO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a fase de pleno desenvolvimento no Estado foi alcançada com medidas estratégicas para impulsionar a geração de empregos, com atração de novos negócios, simplificação da abertura de empresas, ampliação de crédito para os pequenos negócios, expansão da educação profissionalizante e as mudanças na tributação, com menos impostos para a população.

‘‘O Governo de Rondônia acredita que gerar empregos é uma das principais medidas para trazer dignidade e qualidade de vida para as famílias rondonienses, por isso investimos em um ambiente favorável aos negócios, com geração de empregos e renda, e estamos colhendo resultados com reconhecimentos e indicadores que comprovam a evolução do Estado’’, salientou o governador.

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia (Sedec), Sérgio Gonçalves acrescentou que, as ações realizadas para fortalecer a empregabilidade no Estado, criando um ambiente seguro e atrativo para negócios, e que tem feito Rondônia prosperar e se sobressair nacionalmente, estão firmadas em dois grandes pilares.

Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe) Geração Emprego, ‘‘Acreditamos no potencial de cada cidadão e no desenvolvimento do Estado, e a partir daí criamos as nossas políticas públicas, foi assim que surgiu diversas ações, como oe o serviçoencurtando as distâncias entre empregadores e trabalhadores, e muito mais ações são planejadas para manter a empregabilidade em alta em 2024’’, afirmou o secretário.

