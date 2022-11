Rondônia conquista medalha de ouro na modalidade judô nos Jogos Escolares Brasileiros 2022

Durante a estreia das competições dos Jogos Escolares Brasileiros 2022, nesta quinta-feira, 3, a estudante-atleta Heloisa Fonseca de Souza, conquistou a primeira medalha de ouro para Rondônia, na modalidade judô, categoria 36kg. Os estudantes Maria Fernanda Almeida e Matheus Cunha, também conquistaram medalhas de bronze nas categorias 44 e 46kg. O evento segue até o dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. Os três atletas estão matriculados na Escola Jesus Bularmarqui Hosannah, em Porto Velho.

Heloisa afirma que é uma honra levar essa medalha para Rondônia. “Eu treino desde os seis anos de idade na mesma escola em que estudo. Atualmente, estou no sexto ano. A mensagem que deixo para os meus colegas é: se dediquem, treinem e confiem no seu potencial. É a minha primeira vez no Rio de Janeiro, estou muito feliz!”.

O treinador de judô, Sensei José Oliveira define a competição como uma oportunidade de inclusão social. “Através do esporte, do empenho e da dedicação deles somados a todo o apoio e ajuda que tivemos para estar aqui, conseguimos alcançar as medalhas. A grande maioria destas crianças talvez não teria a possibilidade de participar de um evento tão grandioso, na cidade maravilhosa, caso não tivesse o incentivo do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc”.

A grande maioria dos estudantes-atletas treina no horário inverso aos estudos, desde os seis anos de idade. “Fico orgulhoso de acompanhar a evolução destes meninos e meninas que, sete anos após o início da prática do judô, estão chegando em um evento nacional. Estreamos com três medalhas. A emoção do resultado é uma explosão de alegria pra todos nós, nos incentiva a melhorar e ir em busca da perfeição. A sensação do dia de hoje é de dever cumprido, não deixando de criar expectativas positivas para os próximos dias”, finalizou Sensei.

DELEGAÇÃO

Este ano, Rondônia conta com a maior delegação que já levou para uma disputa brasileira. São 275 componentes, entre atletas, fisioterapeutas, treinadores e coordenadores de mídia.

TRANSMISSÃO

As disputas dos Jogos Escolares Brasileiros serão transmitidas ao vivo por meio do canal da CBDE, no YouTube. A entrada aos locais de competição é franca.

Fonte: Governo RO