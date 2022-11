Rondônia conquista quatro medalhas na modalidade xadrez durante os Jogos Escolares Brasileiros 2022

Com o objetivo de dar continuidade às ações a serem desenvolvidas, quanto à redução do número de mortes e lesões no trânsito, de no mínimo 50% do número de mortes até 2030, foi realizada nesta segunda-feira, 7, a 2ª Reunião do Grupo Técnico de Trabalho do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans. O encontro ocorreu no auditório Jerônimo Santana, no Palácio Rio Madeira .

A reunião foi coordenada pela diretora-geral adjunta do Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, Benedita Aparecida de Oliveira, que voltou a reafirmar a importância do comprometimento dos representantes das instituições que fazem parte do contexto e que irão desenvolver as ações dentro dos respectivos pilares para que o trabalho evolua, conforme o planejamento. “Peço que cada instituição indique o titular e um suplente que sejam atuantes para que as ações aconteçam, pois precisamos ter engajamento”, ressaltou Benedita Oliveira.

Foi deliberado e aprovado por unanimidade, a criação de três comissões, sendo a Comissão de Saúde, Gestão e Educação. Na sequência passou-se a deliberação sobre a Agenda de Reunião Individualizada com cada grupo, conforme cada pilar, sugerida reunião com cada grupo de duas em duas semanas.

O Primeiro grupo, correspondente ao Primeiro Pilar, será um grupo multidisciplinar, com vários órgãos, sendo que a primeira reunião será com o grupo relacionado ao pilar de Gestão. O Pnatrans prevê 154 ações divididas em seis pilares temáticos, entre elas estão: gestão; fiscalização; educação para o trânsito; atendimentos Às vítimas; vias seguras e engenharia veicular.

As ações serão realizadas baseadas no índice nacional de mortes no trânsito por grupo de veículos e o índice nacional de mortes no trânsito por grupo de habitantes; ambos apurados no ano da entrada em vigor da Lei n° 13.614, de 2018.

A diretora-geral adjunta do Detran Rondônia, Benedita de Oliveira agradeceu ao governador Marcos Rocha, que tem apoiado a implantação do Pnatrans em Rondônia, bem como todas as ações no sentido de levar segurança às pessoas no trânsito e lembrou que a responsabilidade de um trânsito seguro e humanizado é responsabilidade de todas as pessoas.

A representante do Pronto Socorro João Paulo II, a enfermeira Lucinéia Almeida de Souza, pontuou que, de janeiro a setembro deste ano, deram entrada na unidade hospitalar mais de duas mil pessoas vítimas de sinistros de trânsito e a maioria são condutores e passageiros de motocicletas. Lucinéia Souza disse que esses pacientes, geralmente chegam à unidade com fraturas graves, muitos morrem em decorrência do acidente e outros levam meses para se recuperarem e ainda, muitos ficam com sequelas.

Foi delegado à diretora-geral adjunta do Detran Rondônia, Benedita Aparecida de Oliveira, por meio da Portaria n° 782 de 26 de abril de 2022, competências necessárias para promoção das ações de sensibilização quanto à adesão e desenvolvimento do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, no âmbito do Estado de Rondônia, respeitados os limites de atuação previstos no respectivo plano.

Além da participação dos representantes das instituições que compõe os pilares do Pnatrans, a reunião contou com a participação também, de forma remota, do assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia, Tenente-coronel PM Sinclair Araújo, que estava representando o promotor de justiça, Pablo Hernandez Viscardi.

