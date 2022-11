Rondônia conquista todos os lugares do pódio do Coffee Of The Year 2022 na categoria canéfora

Rondônia garantiu todos os lugares no pódio da premiação do Coffee Of The Year 2022, na categoria canéfora. O evento, em alusão à Semana Internacional do Café, iniciou na quarta-feira (16) e foi finalizado na sexta-feira (18), em Belo Horizonte, com anúncio dos melhores cafés do Brasil dos tipos canéfora e arábica, e mostrou que a cafeicultura rondoniense se sobressai no cenário nacional; reflexo do trabalho intenso e dedicado dos cafeicultores, aliado às soluções do Governo do Estado para fomentar a cadeia produtiva por meio de inovações, tecnologias e melhoramento genético.

Participaram do Coffee Of The Year 2022, 17 produtores de Rondônia, sendo consagrado como campeão, Licleison Sebastião da Silva, de Novo Horizonte do Oeste; em segundo lugar, João Alves da Luz de Cacoal, e em terceiro, Edvaldo Sigoli, de Cujubim. O 4° e 5° lugares na classificação final, também foram de Rondônia, sendo ocupados por Ronieli Hel, de Novo Horizonte do Oeste e Altivo Eduardo Berdes, de Rolim de Moura, respectivamente. A festa rondoniense no final do Coffee Of The Year mostrou a força da cafeicultura do Estado, que vive plenamente uma fase de revitalização. Na edição de 2022, foram enviadas 505 amostras, de 415 propriedades rurais, de nove estados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, assegura que a cafeicultura de Rondônia continuará avançando com qualidade e sustentabilidade. ‘‘A cafeicultura de Rondônia está cada vez mais mostrando sua força, ficamos muito felizes com os resultados, e vamos investir para fortalecer, ainda mais, para termos a cada ano novas safras de cafeicultores campões’’. Rondônia é o segundo maior produtor de café robusta, o Coffea Canephora, do Brasil e o maior da região Norte.

O secretário de Estado da Agricultura – Seagri, Luiz Paulo Batista, ressaltou o salto de qualidade da cafeicultura rondoniense. ‘‘O reconhecimento nacional da qualidade do café de Rondônia é resultado do trabalho dos nossos servidores da Seagri e Emater, do compromisso do Governo em investir e valorizar os produtores, e principalmente do esforço dos nossos produtores’’. Para o secretário adjunto da Seagri, Janderson Dalazen, que acompanhou a premiação, o resultado consolida o Estado no radar dos investimentos nacionais e internacionais para a cafeicultura.

Entre as diversas ações do Governo de Rondônia para fomento à cafeicultura está o Programa ‘‘Plante Mais’’, com a entrega gratuita de 3,5 milhões de mudas de café clonal aos produtores, de calcário para melhoria de solo, a modernização da assistência técnica aos produtores rurais por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, e o estímulo à melhor qualidade do café por meio do Concafé, Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia. Além disso, o Governo ajuda a dar visibilidade ao café de Rondônia, no mercado nacional. As amostras que concorreram no Coffee Of The Year 2022, por exemplo, foram enviadas com apoio da Seagri.

Fonte: Governo RO