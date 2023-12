Rondônia consolida interiorização do ensino profissionalizante do Idep com investimentos em cursos nos municípios

Em 2023, o Governo de Rondônia deu um importante passo para fortalecer e expandir a qualificação da mão de obra nos 52 municípios rondonienses, reforçando as ações desenvolvidas pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) que intensificou a interiorização dos cursos profissionalizantes, o que tem resultado em aulas ministradas nas escolas móveis e o ensino online.

Além das quatro unidades flexíveis itinerantes que operam desde 2021 ministrando cursos de Panificação e Confeitaria; Máquinas Agrícolas; Imagem Pessoal; Frigorífico e Piscicultura. O Governo do Estado adquiriu mais duas unidades que ainda serão entregues ao Idep. Devido à descentralização dos cursos profissionalizantes para atender comunidades remotas como indígenas, ribeirinhos e quilombolas, o Idep obteve a experiência apresentada em setembro, na Alemanha, durante visita técnica realizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC).

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, 2023 foi um ano de grandes conquistas na educação profissional, por registrar avanços em todas as regiões do Estado. “Tivemos muitos casos de sucesso, referentes a alunos que conseguiram melhorar sua vida e de seus familiares ao conquistarem um emprego ou abrir o próprio negócio depois da qualificação da mão de obra. Os investimentos do Governo do Estado para a ampliação da qualificação profissional integram a proposta da gestão estadual, que priorizou no planejamento estratégico a educação profissional”, disse.

Movido pelo crescimento do número de cidadãos interessados na educação profissional, o Governo de Rondônia destinou até outubro de 2023, recursos na ordem de R$ 15.750.303,60 (quinze milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e três reais e sessenta centavos) para fortalecer a modalidade de ensino, que viabiliza o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas.

MATRÍCULAS EM TODAS AS REGIÕES

Com os investimentos do Governo de Rondônia, houve o aumento no número de vagas nos cursos ofertados. Até outubro de 2023, foram realizadas 26.342 matrículas distribuídas por todas as regiões do Estado. Nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste foram realizadas 19.990 matrículas. Em Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo matricularam-se 614 alunos.

Já nas cidades de Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari e Machadinho d’Oeste foram efetuadas 331 matrículas. Em Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Nova União, e Vale do Paraíso foram feitas 424 matrículas.

Em Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Teixeirópoles, Presidente Médici e Urupá, matricularam-se 1.012 alunos. Cacoal, Ministro Andreazza, Espigão d’Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe e Parecis registram 1.528 matrículas.

Foram efetivadas ainda 495 matrículas na região compreendida pelos municípios de Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara. Nos municípios de Rolim de Moura, Novo Horizonte do d’Oeste, Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia, Castanheiras e Alta Floresta tiveram 939 matrículas.

Na região do Vale do Guaporé: São Francisco do Guaporé, Costa Marques, São Miguel do Guaporé e Seringueiras contabilizaram 515 matrículas. Já os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré registraram 494.

PRIMEIROS CURSOS TÉCNICOS DO BAIXO-MADEIRA

Um dos fatos marcantes do ensino profissionalizante de Rondônia em 2023, foi a expansão dos cursos técnicos que beneficiaram localidades, priorizadas pela gestão estadual como uma política pública, ou seja, um benefício acessível para quem quer se preparar para o mercado de trabalho.

Na região do Baixo-Madeira, foram realizadas duas formaturas do curso Técnico em Administração. No distrito de São Carlos no mês de abril, e distrito de Calama, no mês de agosto. O técnico em Administração é habilitado para atuar em instituições públicas, privadas, terceiro setor e comércio.

Receber um diploma de curso técnico foi uma conquista histórica para os formandos, pioneiros nos distritos, em uma modalidade de ensino que, além de garantir mais chances de conseguir um emprego mais rápido, representa vantagens salariais.

O morador de São Carlos, Nunes da Silva Pinto buscou esse conhecimento com foco no empreendedorismo. “Quero empreender”, declarou ao receber o diploma, ressaltando que, já tinha experiência na área de vendas e o conhecimento teórico chegou no momento certo. “Agora estou preparado para abrir meu próprio negócio”, comemorou o novo técnico em administração. Assim como ele, outros trabalhadores de Rondônia tiveram um 2023 produtivo, em razão das oportunidades geradas pela educação profissional.

