Rondônia continua representada na COP 28 com a apresentação de projetos do Governo do Estado

A emergência climática tem dominado as discussões durante a 28ª edição da Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas (COP 28), realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Governo de Rondônia esteve em destaque na chamada Zona Verde, onde está instalado o Hub Amazônia do Consórcio Amazônia Legal (CAL). Na ocasião foram apresentadas medidas e estratégias adotadas pelo estado de Rondônia, para a preservação da Amazônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha lançou no domingo (3), no espaço Hub Amazônia o Plano de Ação Estadual (PAE), que se refere à etapa estadual do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima, Baixa Emissão de Carbono e Desenvolvimento Sustentável na Agropecuária do Estado de Rondônia – Plano ABC+.

“Esse plano que vem sendo construído em conjunto a todos os estados brasileiros visa consolidar a agricultura nacional baseada em sistemas sustentáveis, resilientes e produtivos, como soluções de adaptação e mitigação baseadas na ciência, garantindo o fornecimento de alimentos, grãos, fibras e bioenergia, em quantidade e qualidade, com a conservação dos recursos naturais, mesmo diante da crescente incerteza climática”, salientou o governador.

PLANO ABC+

O ABC+ é uma agenda estratégica nacional do Governo Federal que dá continuidade à política setorial para enfrentamento à mudança do clima no setor agropecuário. O Ministério da Agricultura tem desenvolvido parcerias, via cooperação técnica com instituições ou agentes financeiros nacionais e internacionais, para a complementação técnico-científica da implementação de tecnologias do ABC+. Com o lançamento, durante a COP 28, Rondônia se junta aos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que já possuem planos de ação publicados.

AÇÕES EM RONDÔNIA

Atualmente, existem 9 projetos de cooperação executados ou em andamento, sendo dois deles contemplando o Estado de Rondônia. O Projeto Rural Sustentável, que está na fase 1, tem o intuito de mitigar a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e ampliar a renda de pequenos e médios produtores através da promoção de tecnologias agropecuárias de baixa emissão de carbono nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. Já o Projeto Rural Sustentável – Amazônia, promove soluções positivas para a natureza a partir do desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis. As ações estão em andamento desde 2022 e encerram em 2025.

CONSÓRCIO AMAZÔNIA LEGAL

Outro painel que contou com a participação do governador Marcos Rocha, também no domingo, foi o “Caminhos para a COP 30: desenvolvimento socioeconômico sustentável para a Amazônia integrada e competitiva”. A Amazônia brasileira é considerada um dos mais importantes biomas do planeta, contendo uma rica diversidade biológica e desempenhando um papel fundamental na regulação do clima global. Frente à crescente preocupação com o desmatamento e as emissões de Gases de Efeito Estufa na região, o Consórcio Amazônia Legal foi formado por nove estados brasileiros para buscar soluções conjuntas, visando a preservação e o desenvolvimento sustentável da floresta.

Fonte: Governo RO