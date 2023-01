Rondônia é destaque em transparência com trabalho da Contabilidade Geral do Estado

O trabalho desenvolvido pela Contabilidade Geral do Estado – Coges tem gerado resultados, entre eles, o Selo Ouro de Transparência Pública, em que o Estado de Rondônia alcançou o índice de 91,82%, em um levantamento do Programa Nacional de Transparência Pública, promovido pelos Tribunais de Contas e pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas – Atricon.

Responsável por todo o trabalho de contabilidade do Executivo Estadual, também conhecida como Contabilidade Governamental, atua emitindo orientações e diretrizes quanto aos registros e controles, de modo a evidenciar com fidedignidade a execução orçamentária e financeira, bem como os atos e fatos que possam vir a impactar o patrimônio público.

Para o governador Marcos Rocha, o Selo Ouro em transparência é reflexo do trabalho realizado desde o primeiro dia da atual gestão, mantendo a transparência das contas e ações realizadas. “Rondônia tem sido reconhecido pelo trabalho realizado no combate à corrupção e compromisso frente à ética com os gastos públicos, e o trabalho da Contabilidade Geral do Estado é fundamental para que possamos avançar em resultados”, destacou o governador.

EFICIÊNCIA

O contador geral do Estado, Jurandir Claudio D’Adda, ressaltou a importância do trabalho já realizado. “Já avançamos muito na divulgação dos dados contábeis nesta gestão, pois uma das diretrizes desse governo é a transparência com os gastos públicos”, enfatizou o contador geral, destacando ainda os desafios dos próximos quatro anos. “Nosso objetivo é dar continuidade, possibilitando ainda mais, eficiência por meio de integrações entre os diversos sistemas de TI utilizado pelo Poder Executivo e o Sistema Contábil – Sigef. Com isso, é esperado que tenhamos um ganho considerável na melhoria das informações, bem como maior celeridade na execução dos programas e ações públicas”.

Fonte: Governo RO