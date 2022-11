Rondônia é nota máxima em capacidade de pagamento pelo 3º ano consecutivo

Os profissionais médicos e psicólogos, credenciados junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, responsáveis pela avaliação inicial do processo e renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, estão sendo capacitados. O Encontro de Médicos e Psicólogos do Detran Rondônia está sendo realizado no Auditório da Unimed, situado na Avenida Transcontinental, 1019 – Bairro centro – Ji-Paraná. O evento iniciou na sexta-feira, 18 com os profissionais médicos e prossegue até sábado, 19, com os psicólogos.

A diretora-geral adjunta do Detran Rondônia, Benedita Aparecida de Oliveira, ressaltou a importância dos profissionais credenciados junto à Autarquia, pois trabalham diretamente com o cidadão que está se preparando para tirar a primeira CNH ou com aquela pessoa que está buscando renovar o documento, “são vocês profissionais médicos e psicólogos que vão avaliar se essas pessoas estão em condições físicas e psicológicas de conduzir o veículo”, afirmou.

Benedita de Oliveira agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo fato de o Estado de Rondônia ter aderido ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, que prevê um trabalho conjunto entre as instituições do Poder Público, iniciativa privada e sociedade para reduzir o número de sinistros no trânsito, “precisamos do engajamento de todos nessa missão, que não é somente do Detran, e sim de todos nós”, afirmou Benedita Oliveira.

O secretário executivo da Casa Civil em Ji-Paraná, Everton Almeri Esteves, também destacou a importância da capacitação dos profissionais que prestam serviços para a Autarquia, pois o resultado irá refletir no cidadão. A diretora Técnica de Habilitação e Medicina do Detran, Aline Lima ressaltou que a capacitação tem por objetivo adotar procedimentos uniformes e manter os profissionais atualizados sobre as alterações da legislação.

O representante do Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o médico Francisco Moretti elogiou o Detran Rondônia pela capacitação aos profissionais de saúde que prestam serviços ao órgão e enfatizou o quão o resultado irá refletir na sociedade, a qual terá um trânsito com condutores mais preparados.

