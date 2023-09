Rondônia é representado em missão internacional sobre abordagens avançadas em tecnologia na Finlândia-Estônia

Com o objetivo de explorar abordagens avançadas em tecnologia e conhecer boas práticas que se adequem à realidade dos estados brasileiros, secretários de Segurança Pública de 14 estados participaram de uma missão internacional na Finlândia-Estônia, ocorrida em Helsinki, capital da Finlândia, e Tallinn, capital da Estônia, na última semana. Rondônia, um dos estados selecionados, foi representado pelo titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Felipe Bernardo Vital.

A transformação digital tem se mostrado essencial para governos em todo o mundo, especialmente quando se trata de Segurança Pública. Além de melhorar a eficiência dos serviços governamentais, a tecnologia desempenha um papel crítico na prevenção e redução da violência, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz a incidentes de segurança e crimes.

O representante de Rondônia nessa missão, Felipe Vital, trouxe modelos de boas práticas para planejamento e aplicação aqui no Estado, “ Foi uma oportunidade de compartilhar experiências e conhecer as melhores práticas com estrategistas do setor público, tomadores de decisão e implementadores de políticas na Finlândia e Estônia. A missão nos forneceu experiências valiosas para que possamos adotar abordagens semelhantes em Rondônia”, ressaltou.

EXEMPLO

Finlândia e Estônia são exemplos notáveis de como a digitalização pode melhorar a eficiência do Governo, aumentar a participação e simplificar a vida dos cidadãos. Além disso, os países são referência em abordagens avançadas de governo digital, e suas experiências forneceram insights valiosos para o Estado. Alguns dos pontos notáveis incluem:

Cartão de seguro médico nacional;

Prova de identificação ao iniciar sessão em contas bancárias, declarar impostos ou votar online;

Identificação de viagem legal para cidadãos estonianos que viajam dentro da União Europeia;

Bilhete pré-pago de transporte público; e,

Cartão de acesso à base de dados governamentais para verificar registros médicos e obter receitas médicas.

Além de Rondônia, o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – Consad, juntamente com as Embaixadas do Brasil na Finlândia e Estônia, convidaram representantes de governo na área de Segurança Pública e tecnologia dos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Santa Catarina e Tocantins, totalizando 14 representantes do Brasil, para fazer parte da comitiva brasileira nessa viagem.

Fonte: Governo RO