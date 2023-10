Rondônia elabora plano de defesa da segurança pública e simulado acontece nesta sexta-feira

O Governo de Rondônia adota uma abordagem proativa para prevenir e reprimir crimes violentos contra o patrimônio, mediante a realização do 1° Seminário Sobre Estratégias de Prevenção e Repressão aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio, que está acontecendo entre os dias 3 e 7 de outubro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado – ALE/RO, em Porto Velho. O evento demonstra o compromisso com a segurança da população e a eficácia das forças de segurança do Estado.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec desenvolveu durante os primeiros dias da realização do seminário, o Plano de Defesa da Segurança Pública do Estado, e contará ainda com um simulado para por em pratica tudo que foi elaborado.

Crimes contra o patrimônio são sempre ações violentas, por isso é preciso que o Estado tenha uma boa estrutura e que todas as forças da segurança estejam em sintonia com condutas predeterminadas, para que, se algum município de Rondônia sofra algum ataque dessa natureza, os envolvidos estejam aptos a executar a sua missão. Visando isso, neste seminário foi elaborado o Plano de Defesa do Estado, com o objetivo de alinhar a conduta de todas as entidades de Segurança Pública, contando ainda com a contribuição da população, nas áreas urbana e rural.

INTEGRAÇÃO

O Plano de Defesa conta com a integração de várias entidades de segurança como a Polícia Civil – PC; Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO; Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO; Polícia Penal, tanto Estadual quanto Federal; Marinha e Exército. Pontos focais como a participação da comunidade; treinamento e preparação das forças de segurança; antecipação de ameaças; coordenação com órgãos federais e monitoramento contínuo. A preparação e o planejamento antecipado dessas medidas são cruciais para proteger a população e garantir a segurança de Rondônia.

Com o planejamento será cercada a cidade de Porto Velho em um raio aproximado de 150 quilômetros por exemplo, com toda uma rede de colaboradores e observadores, tanto na área urbana quanto na rural. Além disso, foi catalogado e solicitado colaboradores em pequenos aeroportos, em chácaras próximas ao Rio Madeira, com integração que envolve também todos os órgãos de Segurança Pública.

PREVENÇÃO

O responsável pela pasta da Segurança, Felipe Bernardo Vital destacou que, a prevenção e ação antes do caos, são estratégias importantes para manter a segurança. “Vamos continuar aprimorando o Plano de Defesa; avaliar e ajustar as estratégias e manter uma comunicação aberta com a população para garantir a segurança do Estado e de seus cidadãos”, ressaltou.

O instrutor tenente-coronel, Vinícius de Souza Almeida, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, destacou a gestão estadual pela iniciativa. “O treinamento visa principalmente, preservar vidas, tanto da população quanto dos policiais e até mesmo do criminoso, que tenta realizar um novo cangaço, um domínio de cidade aqui no Estado” explicou.

SIMULADO

Com o objetivo de colocar em prática o plano de defesa, vai acontecer um treinamento prático simulado nesta sexta-feira (6), entre o período de 22h até meia-noite. Uma simulação de ataque à instituição financeira transportadora de valores com uso de bombas, troca de tiros, perseguição policial e acompanhamento de aeronave, vai acontecer na região do Bairro São Cristóvão, onde se concentram instituições de transporte de valores e financeiras.

Fonte: Governo RO