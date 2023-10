Rondônia estreia conquistando medalhas e troféus nos Jogos Escolares Brasileiros, em Brasília

O Governo de Rondônia tem investido nas ações de melhorias nas unidades hospitalares. É o que acontece na Policlínica Oswaldo Cruz – POC, em Porto Velho, que tem recebido reforço na pintura interna e externa da estrutura do prédio, além da troca de todo o telhado. Os trabalhos iniciaram em meados de setembro, com previsão de conclusão para o mês de novembro deste ano.

Os serviços são executados pela Gerência de Ações Urbanísticas – GAU, da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp. De acordo com o gerente da GAU, Pórfirio Costa e Silva, a estrutura do prédio da POC necessitava de uma revitalização, com o propósito de levar mais conforto aos pacientes e melhorar o ambiente de trabalho para os servidores. “Na parte interna, estamos fazendo reparos e a revitalização da pintura geral da policlínica. O trabalho é feito com todo cuidado e isolamento das áreas, por etapas, para que possamos executar com segurança as nossas frentes de trabalho, tendo em vista que estamos atuando dentro de uma unidade hospitalar”, detalhou.

INVESTIMENTO

Além da equipe da GAU da Seosp, os serviços contam com a atuação de 15 reeducandos, mediante convênio entre Seosp e Secretaria de Estado da Justiça – Sejus. Um investimento de cerca de R$ 60 mil, provenientes do Governo do Estado. As obras de revitalização resultam de convênio entre Seosp e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, uma parceria entre as pastas estaduais que tem gerado bons resultados. Um exemplo prático dessa atuação são os trabalhos de reparos e revitalização já desenvolvidos no Hospital João Paulo II e, também, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e no Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron, onde os serviços seguem em andamento.

INICIATIVAS

A diretora-geral da POC, Irani Marques de Albuquerque destacou a importância das obras de revitalização na unidade. “A necessidade de melhorias na estrutura e, consequentemente, implica em melhor acolhimento para os nossos pacientes. A parceria entre as secretarias promove o bem-estar para os pacientes, assim como para os servidores atuantes. O avanço dos trabalhos já pode ser visto na entrada da policlínica, que está de cara nova, uma iniciativa assertiva”, declarou.

Para o titular da Seosp, Elias Rezende, a atuação da pasta nas unidades hospitalares vem ao encontro da visão do Governo de Rondônia. “A Seosp tem desenvolvido um importante trabalho, dando suporte às unidades, agregando com a saúde pública do nosso Estado. E isso não tem preço, tem valor, pois estamos falando de recursos próprios do Governo sendo investidos em uma iniciativa de grande valia, que surtirá efeitos”, concluiu.

Fonte: Governo RO