Rondônia lidera redução de 70% do desmatamento na Amazônia

Fortalecendo a política de capacitação dos servidores no Estado, o Governo de Rondônia alcançou na sexta-feira (27), o número de 2005 servidores certificados no ano de 2023. A Diretoria de Políticas Penais – Dipp, por meio da Escola Estadual de Serviços Penais – Esep, executou 84 capacitações e eventos em todo o Estado.

O número representa um avanço para Rondônia, que bate o recorde dos últimos 10 anos em números de certificações para servidores. Os cursos ofertados pela Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, abrangem a área administrativa, como Legislação Penal e Sobrevivência Policial Jurídico-Administrativa, área operacional como Armamento e Tiro e Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo e Uso Diferenciado da força, área da saúde como Primeiros Socorros e Atendimento Pré-Hospitalar Tático, entre outros, como Libras módulo I e Gestão de Projetos Sociais, voltados para inclusão e ressocialização.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, destacou que, a expansão da capacitação no sistema prisional é uma somatória do trabalho dentro da secretaria e afirmou que, “os números são resultados do empenho dos servidores em buscarem conhecimento, do nosso corpo docente, em sua maioria, servidores de carreira da Sejus, e também de parcerias firmadas que contribuem à realização dos cursos. Além do trabalho da Esep/Sejus, podemos citar Escola do Legislativo, Centro de Educação na Área de Saúde – Cetas, Penitenciária Federal de Porto Velho – PFPV, entre outras, todas essenciais”, ressaltou.

A diretora da Esep, Vanessa Krause destacou que, as capacitações devem continuar, sendo ampliadas cada vez mais, e adiantou, “ para o mês de novembro já temos programados 21 cursos; a Esep está trabalhando para aprimorar o trabalho realizado no sistema penitenciário, deixando os servidores cada vez mais preparados e seguros para atuarem dentro e fora das unidades prisionais”.

AVANÇO EM 10 ANOS

Conforme monitoração da Sejus, através dos Relatórios Anuais de Atividades, de 2013 a 2023 foram entregues 5.878 certificados, sendo: 2013 a 2017: 163; 2018: 400; 2019: 1.050; 2020: 553; 2021: 554; 2022: 1.908; 2023: 2.005.

