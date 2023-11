Rondônia obtém menor taxa de desocupação do país, de acordo com o IBGE

Esta semana, diversas ações do Governo do Estado de Rondônia foram realizadas para fortalecer o desenvolvimento do Estado e melhorar a qualidade de vida da população. Entre elas, destaque para a entrega de uma ponte, no município de São Miguel do Guaporé, e a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Cacoal. A abertura do “Natal de Luz”, que tornou a Palácio Rio Madeira um atrativo para visitação das famílias rondonienses. Além disso, houve o lançamento da plataforma GeoPortal, para consulta de dados geoespaciais, que vai ajudar no planejamento de operações de fiscalização, monitoramento, proteção e conservação ambiental.

O Governo do Estado inaugurou e entregou à população, nesta quinta-feira (23), uma ponte de concreto armado no rio São Joaquim, Linha 78, no município de São Miguel do Guaporé, em parceria com a Prefeitura. A nova estrutura substitui a ponte de madeira que havia no local e visa melhorar o tráfego para os agropecuaristas da região, uma vez que a economia do município depende, prioritariamente, da produção agrícola e pecuária.

GERAÇÃO EMPREGO

O Geração Emprego é um serviço disponibilizado pelo Governo de Rondônia, sendo uma ponte entre quem quer uma colocação no mercado de trabalho e as empresas que buscam pessoas qualificadas para ocuparem os cargos disponíveis. Nesta semana, 2.476 vagas estão abertas em todo o Estado. Além das vagas de trabalho disponíveis, ainda é possível ter acesso a orientações para elaboração de um currículo atrativo e participar de capacitações gratuitas.

INAUGURAÇÃO DO CRAS

Governo do Estado e prefeitura inauguraram na quinta-feira (23), no município de Cacoal, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o local é considerado a porta de acesso da população aos serviços e programas socioassistenciais, como o Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, Prato Fácil, entre outros executados pelo Governo, com ações da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas).

COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Nesta semana foi comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil, data que marca a morte de um dos mais expressivos líderes quilombolas, Zumbi dos Palmares, e traz uma reflexão sobre a luta dos negros por oportunidades e uma vida digna. No Estado, o Governo de Rondônia destina políticas públicas para fomentar a economia e melhorar a qualidade de vida das famílias quilombolas.

NATAL DE LUZ

Tradição em todos os anos, o Palácio Rio Madeira (PRM), sede do Governo de Rondônia, em Porto Velho, é palco de mais uma edição do “Natal de Luz”, que teve início na noite de terça-feira (21), e reuniu diversas famílias para prestigiar o espetáculo de luzes, atrações musicais e a tão esperada chegada do Papai Noel em um helicóptero. A decoração será mantida até 5 de janeiro.

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

Mais 240 pacientes são atendidos simultaneamente pelo Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar (Samd) em Rondônia, uma forma do Governo do Estado humanizar os atendimentos médicos a pacientes. Com esta iniciativa, os pacientes conseguem receber todos os cuidados da equipe multidisciplinar no conforto do lar. Assim também, como medicamentos, equipamentos de auxílio ao tratamento e serviço especializado de curativo.

GEOPORTAL

O Governo do Estado lançou na quarta-feira (22), a plataforma web Geoportal. Desenvolvida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Geociências (Cogeo), a ferramenta fornece em tempo real, dados e informações geoespaciais que impactam diretamente no planejamento de operações de fiscalização, monitoramento, proteção e conservação ambiental.

MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Com intuito de ampliar a utilização de mão de obra reeducanda no Estado, o Governo de Rondônia assinou um Termo de Convênio com o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), que disponibiliza 142 vagas de trabalho para privados de liberdade que cumprem pena no regime aberto e semiaberto. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Rondônia ocupa o 3º lugar no ranking nacional em números de reeducandos inseridos em atividades laborais.

PAVIMENTAÇÃO DA BR-319

A pavimentação da BR-319, que liga o estado do Amazonas a Rondônia, foi discutida em reunião realizada pelo Ministério do Transporte com o grupo de trabalho destinado a estudar a viabilidade da obra, na quarta-feira(22). O Governo de Rondônia participou das discussões e defendeu uma infraestrutura sustentável como solução para a rodovia, uma iniciativa que fortalecerá o progresso do Estado. A BR-319 é a única rodovia que liga os estados do Amazonas e Roraima a Rondônia e outros estados do Brasil.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário registram um avanço significativo no município de Ji-Paraná, com o início da aplicação da geomembrana, material utilizado na impermeabilização das lagoas de tratamento para impedir a contaminação do solo e dos lençóis freáticos. A execução dos serviços tem sido desenvolvida pelo Governo do Estado, com ações da Secretaria de Estado e Serviços Públicos (Seosp). Conforme o fiscal da obra, os trabalhos da construção das oito lagoas de tratamento de esgoto já registram 40% de execução feita.

QUARENTA ANOS DA CONSTITUIÇÃO

A sessão solene de abertura da semana de comemoração aos 40 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual foi realizada na segunda-feira(20), no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO). O evento foi marcado pelo reconhecimento das conquistas ao longo do período, e do compromisso do Governo de Rondônia em tornar o Estado ainda mais forte, com projetos de lei que fortalecem o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida à população.

PAVIMENTAÇÃO DA RO-491

A transformação é evidente na Rodovia-491, conhecida como Linha 45, que interliga São Felipe d’Oeste a Santa Luzia d’Oeste, na região da Zona da Mata. O cenário dá espaço a uma moderna pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Estão previstos aproximadamente 25 quilômetros de asfalto, com sistemas completos de drenagem e sinalização horizontal e vertical. A empresa contratada pelo Governo de Rondônia já finalizou mais de cinco quilômetros.

SECOM RONDÔNIA NO FÓRUM NACIONAL

A Secretaria de Comunicação de Rondônia assinou carta conjunta, para aperfeiçoamento das boas práticas na área de comunicação, no 3º Fórum Nacional de Secretarias de Comunicação. O evento foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e abordou a regulamentação das práticas na publicidade digital e a relação dos governos com o jornalismo multiplataformas.

FEIRA DE EMPREENDEDORES “NATAL DE LUZ”

A Feira de Empreendedores “Natal de Luz” aconteceu em Porto Velho, na terça-feira (21) e quarta-feira (22). Realizada pelo Governo do Estado, a feira reuniu mais de 100 empreendedores locais na Rua Padre Ângelo e também na extensão ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM). A iniciativa do Governo de Rondônia fortalece os pequenos negócios e a economia do Estado.

PÓDIO DO JIR 2023

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) consagraram Porto Velho, Pimenta Bueno e Ariquemes em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, na pontuação geral. A solenidade de encerramento, realizada na quarta-feira (22), em uma casa de eventos, em Porto Velho, marcou o fechamento desses 12 dias de competições. Pela primeira vez, a capital rondoniense teve a honra de sediar o evento, que uniu 15 municípios em uma celebração única em 13 modalidades esportivas. O intercâmbio esportivo foi intenso e diversos talentos se destacaram.

DETRAN ATENDE EM HORÁRIO DIFERENCIADO

Para melhor atender o público, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) possui dois pontos de atendimentos nas unidades do “Tudo Aqui”, em Porto Velho, com horários diferenciados. Um dos pontos de atendimento está situado no shopping de Porto Velho, na Avenida Rio Madeira, nº 3252, e funciona das 8h às 20h, sem interrupção. A outra unidade fica na Avenida Sete de Setembro, nº 830, no centro da Capital, e funciona das 7h30 às 13h30.

Fonte: Governo RO