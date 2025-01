Rondônia obtém resultados de investimentos em segurança e reduz criminalidade em 2024

O estado de Rondônia encerrou o ano de 2024 com resultados expressivos na área de segurança pública. Em comparação a 2023, houve uma redução de 75% nos casos de feminicídios, 28% em furtos, 38% nos roubos e 32% nos casos de estupro. Esses dados são reflexos diretos dos investimentos realizados pelo governo, no fortalecimento da segurança pública e na implementação de políticas públicas eficazes para combater a violência.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou esses números demonstram que a segurança pública no estado tem desenvolvido trabalhos voltados aos cuidados e segurança como um todo. “Investimos em tecnologia, treinamento, valorização dos profissionais e na integração entre as forças de segurança. Nosso foco é garantir um estado mais seguro para todos os cidadãos.”

Entre os investimentos realizados, destacam-se a aquisição de equipamentos de última geração, o aumento no efetivo policial, a implementação de um sistema integrado de monitoramento e ampliação de programas sociais voltados à prevenção da violência.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, o trabalho das forças de segurança e o impacto dos investimentos são essenciais. “Esses resultados são frutos de uma atuação planejada e estratégica, com foco na eficiência e proteção da população. A redução nos índices de criminalidade demonstra que estamos no caminho certo e que, com a continuidade dos investimentos, poderemos melhorar, ainda mais, a segurança no estado”, evidenciou.

A integração entre tecnologia, prevenção e o fortalecimento das forças policiais tem-se mostrado uma estratégia eficaz no combate à criminalidade. Com essas referências, Rondônia consolida seu compromisso com a construção de uma sociedade mais segura e pacífica, trazendo esperança de que os avanços alcançados em 2024 seguem impactando o contexto social rondoniense nos anos seguintes.

Fonte: Governo RO