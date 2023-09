Rondônia ocupa 3ª posição no índice de melhor uso de recursos públicos recebidos da União

Fruto do trabalho do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, das redes de parcerias, e demais secretarias, o Estado ocupa a 3ª posição Índice de Desempenho na Gestão das Transferência Discricionárias e Legais da União – IDTRU-DL, que mensurar o desempenho na gestão dos recursos operacionalizados na Plataforma +Brasil por parte dos recebedores de recursos da União.

O Índice de Desempenho na Gestão das Transferência Discricionárias e Legais da União – IDTRU-DL – é um indicador do acompanhamento contínuo que objetiva avaliar o desempenho dos recebedores de recursos da União, na gestão dos instrumentos de transferências discricionárias e legais, nos processos de proposição, execução e prestação de contas operacionalizadas mediante o Transferegov.

Para o governador Marcos Rocha, o compromisso na gestão dos recursos recebidos da União de forma correta traz mais benefícios para a população. “Com servidores capacitados poderemos atingir a excelência na execução de convênios, com isso, levando mais entregas aos municípios do nosso Estado” disse, reforçando que o avanço é reflexo do trabalho com compromisso e responsabilidade na captação de recursos.

A plataforma Transferegov constitui uma ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinados à informatização e operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou à entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para a secretária Beatriz Basilio, esse resultado provém de um esforço conjunto da Sepog, em parceria com as demais secretarias, para que se desenvolvam as devidas capacitações de servidores. “Buscamos enfrentar os desafios por meio de diálogos, modernização de procedimentos e principalmente com capacitação do corpo técnico” disse enfatizando a importância de Rondônia ser estar entre os primeiros no índice, ficando atrás somente do Mato Grosso do Sul e Amapá.

Fonte: Governo RO