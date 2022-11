Rondônia participa da programação de Seminário Nacional de Tecnologia, em Curitiba

Expandir a visão sobre as inovações que envolvem a área da Tecnologia e Informação da Comunicação, e as diversas possibilidades de sua utilização no âmbito da gestão pública. Foi com esse objetivo que o Governo do Estado garantiu a participação de Rondônia no TIC para a gestão pública – SECOP, em Curitiba. O evento realizado na Arena da Baixada – Estádio Joaquim Américo Guimarães, representa o mais importante de Tecnologia do País e é uma iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação – ABEP.

Por meio da presença dos analistas de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Ariane Dias e Henrique Fontes; do superintendente Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic, Delner Freire, acompanhado de sua equipe; e da analista de sistema, Cassiana Lira, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado – Iperon, a participação de Rondônia no evento possibilitou o contato direto com as mais atuais soluções tecnológicas que modernizam a prestação do serviço público.

Na visão da analista Ariane, a participação no seminário foi importante por possibilitar conhecer as soluções aplicadas em outros Estados que enfrentam problemas semelhantes ao de Rondônia. “Conhecemos casos de sucesso e vimos que Rondônia também tem soluções já bem implementadas. Poder compartilhar essa experiência com outros Estados nos faz ter escolhas mais assertivas nas soluções de nossas necessidades”, complementou. Na programação de abertura, além de trocar experiências e conhecer as soluções apresentadas pelos diversos expositores, presentes no evento, os analistas participaram de diversas atividades, entre elas; as palestras “Inove a experiência do Cidadão com a informação correta no momento exato”, ministrado pela empresa OPENTEXT, e “Governo Digital – Conectado e inteligentes”, oferecido pela HUAWEI.

A palestra de Allan Costa, inserida na programação de palestra master do evento, foi destacada pelo analista Henrique Fontes, por abordar o “mundo Hiper”, relacionando a quantidade de estímulos aos quais estamos expostos com a urgência que as pessoas têm em sua vida cotidiana. “Allan também nos fez refletir sobre o conceito de inovação e como isso não está sempre relacionado à tecnologia e também sobre o que ele chamou de “Experience Economy”, e como o valor da experiência é agregado aos produtos e soluções fornecidas às pessoas”, destacou.

Convidado para participar da solenidade de entrega do Prêmio Governo Digital, Delner Freire disse que, a presença do Estado no evento foi de extrema importância por possibilitar o relacionamento com todos os órgãos de tecnologia de informação do País. “A equipe da Setic esteve presente com o objetivo de agregar as novas tecnologias, as quais tivemos contato, as já existentes em Rondônia”, ressaltou o superintendente.

Na qualidade de representante do Instituto de Previdência, a analista Cassiana viu no evento uma grande oportunidade de buscar melhores práticas tecnológicas para implementar no Instituto. “O Iperon tem alcançado conquistas ao longo do tempo, como o certificado de nível IV do programa Pró-Gestão. Esses resultados elevam o nível do Instituto ao patamar de excelência, tornando cada vez mais importante a participação do instituto nesses eventos, visando adquirir sempre melhorias em prol do beneficiário e segurados.”

Fonte: Governo RO