Rondônia participa da Semana da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Representantes da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer -Sejucel participaram da Semana da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, edição 2022. A programação teve início no dia 21 e segue até esta sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro. O evento conta com a participação de representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, além do Brasil. Esta é a primeira vez que o Brasil sedia o evento.

O coordenador estadual de Juventude, Gabriel Barbosa participou do evento representando o Estado de Rondônia, com o objetivo de discutir a implantação de políticas públicas voltadas à juventude. “Estamos recebendo representantes da comunidade internacional que têm o idioma português em comum. Foi uma honra participar da abertura dos trabalhos. Entre os principais pontos de discussão, estão a geração de emprego e renda e foco no empreendedorismo”, afirmou.

Como parte da programação, também está o Encontro com as Juventudes Cariocas, em que se pretende discutir os espaços para capacitação, intercâmbio e diálogo sobre as diferenças e similaridades das vivências experimentadas pelas juventudes na CPLP. Também ocorrerá a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Juventude da cidade do Rio de Janeiro, que deve contar com a participação de lideranças e organizações juvenis de todo o País.

Fonte: Governo RO