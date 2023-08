Rondônia participa de reunião entre Ministério do Planejamento e Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento

Para fortalecer a parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento – Conseplan, representantes das duas instituições estiveram reunidos na quinta-feira (10), em Brasília. Como membro do Conselho, a titular da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Beatriz Basílio representou Rondônia nos debates que abordaram diversos temas de interesse nacional.

A programação contou com a presença da ministra do MPO, Simone Tebet; da secretária Nacional de Planejamento, Leany Lemos; da secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, Renata Amaral; da presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, Luciana Servo; do presidente do Conseplan, Fabrício Marques; de representantes de instituições financeiras, além dos secretários de planejamento de outros estados.

Para a secretária Beatriz Basílio, que atua como conselheira no Conseplan, é fundamental buscar o fortalecimento da instituição com o Governo Federal. “Com a participação do Estado no encontro, além de contribuir nas pautas que buscam melhorar a gestão pública do país, Rondônia se torna ainda mais ativa no cenário nacional, estreitando relações, fazendo parcerias, buscando melhorias, entre outras ações”, ressaltou.

Entre os temas tratados no encontro, destaque para, “Estratégias, Desafios e Inovações do Plano Plurianual 2024-2027”, “Financiamento Externo como Ferramenta para o Desenvolvimento” e “Reforma Tributária”.

CONSEPLAN

Conseplan é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como membros, os titulares das secretarias de planejamento dos estados, Distrito Federal e dos órgãos correlatos. Entre seus objetivos estão funcionar como órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses comuns das pastas, participar da formulação e implementação das políticas nacionais de planejamento público; propor e contribuir para a eficiência na condução das políticas públicas, entre outros.

Fonte: Governo RO