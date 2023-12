Rondônia participa de seminário que celebra os 75 anos de Extensão Rural no Brasil

Representantes das 27 associadas da Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (Asbraer) encontram-se em Minas Gerais, para celebrar os 75 anos de assistência técnica e extensão rural pública no Brasil a serem completados no dia 6. O encontro acontece no Seminário comemorativo entre os dias 5 e 6 de dezembro, com o intuito de oportunizar debate sobre os cenários, perspectivas e soluções aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) pública, com o tema “Inovação e solução para os serviços prestados no país”. No primeiro dia do evento, Rondônia ganhou destaque por ter um dos melhores e mais eficientes serviços de gerenciamento informatizado.

O serviço da Ater surgiu no Brasil em 6 de dezembro 1948, com a fundação da Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Minas Gerais (Acar-MG). Ao longo desses 75 anos, o trabalho de extensão rural disseminou por todo o Brasil, tornando-se uma das principais impulsionadoras do desenvolvimento da agricultura familiar e do fortalecimento da produção de alimentos que sustentam toda uma nação.

A Câmara Federal, por meio da Frente Parlamentar de Extensão Rural Brasileira, realizou no dia 3 de dezembro, em Brasília (DF), sessão solene que também homenageou extensionistas que se destacaram na atividade durante este ano. Rondônia foi representado pelo extensionista Diego Pimentel Stein de Barros, do escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica de Extensão Rural de Rondônia (Emater/RO) em Tarilândia, que foi reconhecido pelo excelente desempenho de suas atividades em prol do desenvolvimento do Estado.

SISTEMA INFORMATIZADO

O Seminário comemorativo aborda temáticas sobre o perfil da Agricultura Familiar no século XXI – desafios e tendências; o desenvolvimento sustentável local/territorial e a agricultura familiar; segurança alimentar: consumo e produção de alimentos no mundo e no Brasil; novas tecnologias do agronegócio; inclusão digital no meio rural; empreendedorismo e associativismo; protagonismo de jovens e mulheres rurais; e políticas públicas, além de práticas inovadoras de Ater.

Dentre as atrações apresentadas, merece destaque o Sistema de Gerenciamento de Ater (Sigater), implantado pela Emater/RO para gerar e agilizar o acesso às informações sobre a agricultura familiar e as atividades de Ater. O sistema foi apresentado pelo diretor presidente da Emater/RO, Luciano Brandão, no primeiro dia do seminário, e vem sendo muito bem recebido pelas autarquias de todo o país.

Brandão explica que, a implantação do Sigater em Rondônia foi uma decisão do Governo que, em 2019, primou pela modernização da Entidade Autárquica de Assistência Técnica de Extensão Rural de Rondônia. “O Sigater foi implantado com o intuito de compilar os dados dos produtores atendidos, e assim oferecer aos extensionistas, monitoramento quase em tempo real, proporcionando condições para tomadas de decisões e implantação de políticas públicas eficientes”, salientou o presidente da Emater/RO.

O seminário em homenagem aos 75 anos da Ater pública no Brasil pode ser acompanhado pelo canal da Emater-MG, no Youtube.

Fonte: Governo RO