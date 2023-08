Rondônia participa do Encontro Nacional de Gestores da Cultura para fortalecer políticas culturais no Brasil

O cenário cultural brasileiro ganha destaque com o início do 1º Encontro Nacional de Gestores da Cultura, em Vitória (ES), que acontece na segunda-feira, (14) e terça-feira, (15). Representantes de todos os estados do Brasil estão reunidos neste evento, e o Governo de Rondônia marca presença por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esportes e Lazer – Sejucel. O encontro reúne gestores municipais, estaduais e federais, bem como entidades representativas, em um esforço conjunto para fortalecer as políticas públicas culturais. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura – Secult do Espírito Santo, em colaboração com parceiros engajados.

Sob o tema “Cultura: Uma Estratégia para o Brasil”, o encontro evidencia a importância estratégica da cultura como um elemento transversal, capaz de inspirar abordagens criativas para enfrentar os desafios atuais do país.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, ressaltou o compromisso de fortalecer os esforços na proteção das riquezas culturais de Rondônia. “A cultura desempenha um papel central na construção de uma nação. Estamos no evento para aprender, compartilhar e fortalecer nossos esforços em proteger a riqueza cultural de Rondônia e do Brasil como um todo, é o comprometimento do Governo do Estado com nossos artistas”, destacou.

No mesmo contexto, a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, enfatizou, “a pluralidade cultural brasileira é um tesouro. A cultura é uma ponte poderosa, capaz de transformar, emancipar e gerar renda. Defendo que a cultura seja encarada como uma política de estado, pois molda nossa identidade e fortalece nossa nação”. ressaltou.

Fonte: Governo RO