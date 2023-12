Rondônia participa do lançamento do Projeto de Cooperação Bilateral nas Cadeias Produtivas na Amazônia, na COP28

Em meio às discussões que fazem parte da programação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP28, o Governo de Rondônia participou, no sábado (2), do painel de lançamento do Projeto de Cooperação Bilateral “Transparência e Sustentabilidade nas Cadeias Produtivas na Amazônia” como parte do Plano Amazônia+Sustentável no Estado de Rondônia – Brasil. Durante a apresentação, líderes de estados e especialistas em meio ambiente seguiram direções que se aproximam cada vez mais, para apresentar estratégias que visam garantir a preservação da Região Amazônica.

Neste painel, onde o Estado foi representado pela Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural – Comrar, o foco não é apenas a conservação ambiental, mas também acerca da ética e responsabilidade nas operações comerciais que moldam o destino da Amazônia. As palestras se transformam em plataformas de reflexão e ação, onde a transparência nas cadeias produtivas emerge como um pilar para a sustentabilidade da região, enquanto se delineiam abordagens inovadoras para conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Este projeto tem o compromisso de promover a sustentabilidade e transparência nas cadeias de produção agrícola no bioma Amazônia. , através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam),

O coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa destacou que, o projeto concentra-se em três áreas principais de resultados, fortalecendo as políticas públicas de sustentabilidade e transparência, implementar instrumentos para maior sustentabilidade e impulsionar a comunicação e gestão do conhecimento. “Com a apresentação desse projeto queremos elevar as políticas de sustentabilidade e transparência nas cadeias produtivas do bioma Amazônia; sustentabilidade e a transparência nas cadeias produtivas, com ênfase inicial na região piloto, além de reforçar a comunicação e gestão do conhecimento para facilitar a adoção de instrumentos de sustentabilidade”, ressaltou.

O projeto faz parte do Plano Amazônia+Sustentável (A+S), sendo o estado de Rondônia apoiador da iniciativa e durante a apresentação pode contribuir com informações em relação às políticas estaduais em execução no Estado, e como essas podem contribuir para o projeto e fortalecimento de uma agricultura sustentável na Amazônia.

Fonte: Governo RO