Rondônia participa do XII Congresso de Gestão Pública do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Administração

Com o objetivo de debater a inovação e modernização da gestão pública no país, representantes de Rondônia estiveram presentes no XII Congresso de Gestão Pública, realizado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Administração – Consad. O evento realizado em Brasília encerrou na quinta-feira (24) e reuniu autoridades e líderes públicos de todo o Brasil, em uma programação diversificada voltada a temas relacionados à inovação, políticas públicas, acessibilidade, competitividade, comunicação institucional, entre outros.

Para contribuir nas discussões de forma ativa e conhecer experiências que possam somar às ações de gestão pública já realizadas pelo Governo do Estado, a participação de Rondônia aconteceu por meio da secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão, Beatriz Basílio, que atua como conselheira do Consad.

A titular da Sepog esteve acompanhada por uma equipe da pasta, formada pela diretora da Escola de Governo, Débora Cristina e o assessor Ramiro Vieira; da coordenadora de Desenvolvimento de Políticas Públicas, Valéria Moreno; da coordenadora de Administração Financeira, Pascalini Carvalho e do gerente de Procedimento e Métodos, Raoni Lopes. O Estado também foi representado pela secretária de Estado de Comunicação – Secom, Rosângela Silva; pelo superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues, e pelo superintendente Estadual de Licitações, Israel Evangelista.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância do evento, que é considerado um dos principais em gestão pública do Brasil. Para o governador, “o Congresso representou uma oportunidade para que os gestores trocassem experiências e tratassem pautas importantes e de destaque no âmbito nacional”. A programação, ocorrida durante três dias, contou ainda com reuniões dos grupos de trabalho que compõem o Consad, apresentações de experiências inovadoras de outros estados, entre outras atividades.

GRUPOS DE TRABALHO

As diversas temáticas que envolvem a gestão pública e são trabalhadas no âmbito do Consad, são distribuídas por meio dos Grupos de Trabalhos – GTs nas áreas de Comunicação Institucional, Saúde do Servidor, Escolas de Governo, ESG ,Transformação Digital, Compras Públicas, Ciência de Dados, Gestão de Pessoas e Gestão de Ativos. Com exceção do GT Saúde do Servidor, todos tiveram representações de Rondônia nesta edição do Congresso de Gestão Pública.

A secretária Beatriz Basílio ressaltou que, inserir Rondônia em debates de nível nacional voltados para gestão pública é de relevância. “Além de estimular o desenvolvimento de novas formas de pensar gestão pública, participar do congresso nos trouxe oportunidade de estreitar relações com os demais estados e, assim, somar na melhoria da gestão do país”, enfatizou.

Para a titular da Secom, Rosângela Silva, o congresso realizado pelo Consad foi uma oportunidade dos gestores públicos de todas as áreas compartilharem as ferramentas e estratégias de gestão, que estão sendo aplicadas em cada estado. “Na gestão da comunicação pública não é diferente, novas tecnologias e políticas públicas de comunicação foram apresentadas, reforçando a necessidade de comunicar de forma transparente, ágil e eficiente”, destacou.

CONSAD

Com sede em Brasília, o Consad é formado pelos secretários de Administração/Gestão de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, e mantém encontros periódicos, espaços permanentes de troca de experiências inovadoras e busca de soluções criativas para o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil.

Fonte: Governo RO