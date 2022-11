Rondônia recebe dez mil doses de vacina para imunizar crianças de seis meses a dois anos com comorbidades

Estão abertas as inscrições para seleção pública de Agências de Turismo, Guias de Turismo, Empresas de Alimentação, Empresas de Turismo de Lazer e Artistas Locais, que tenham o interesse em participar da “Feira de Turismo e Artesanato”, promovido pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur, que será realizada no Memorial Rondon em Porto Velho, nos dias 9 e 10 de dezembro.

Ao todo, serão 32 vagas para expositores distribuídos em segmentos como restaurantes, lanchonetes e afins; bares e similares; agências de turismo e turismo de lazer; guias de turismo e 8 vagas para artistas locais, apresentadores de grupos de boi-bumbá, bossa nova, capoeira, chorinho, forró, gospel, marchinhas, frevos, MPB e quadrilha junina. O Edital está disponível em https://bit.ly/3DNQaKy

Para o gestor da Superintendência Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Júnior, “os projetos apresentados vêm de forma a consolidar as ações desenvolvidas durante o ano, encerrando o exercício com grandes expectativas no segmento”.

OBJETIVOS

O evento tem como objetivo apresentar a feira ao público, com a finalidade de aumentar o fluxo turístico na região; estimular o comércio cultural de pacotes e serviços turísticos, além de vendas de peças artesanais; beneficiar economicamente a região, em especial empresas de turismo, artesãos e o setor gastronômico local; estimular o setor turístico com vendas de pacotes e serviços, como também as atividades de abertura no local; estimular os moradores e os turistas a conhecerem o ponto turístico mais visitado da Capital de Rondônia.

ARRAIS-AMADOR

Também estão abertas as inscrições para o curso de Arrais-Amador, curso teórico e prático, com entrega da habilitação aos candidatos aprovados em prova efetuada pela Marinha do Brasil, visando fomentar o turismo de forma ecologicamente sustentável e correta, assim como preparar o comprometido com a segurança da navegação, o qual antes de mais nada, com a salvaguarda da vida humana e prevenção da ictiofauna; deste modo, assumindo a responsabilidade e disponibilizar na embarcação os materiais de salvamento e segurança.

As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira (15), e podem ser feitas em https://forms.office.com/r/AyBaahFTQi

VIVA RONDÔNIA

A Setur desenvolve diversos projetos que visam promover o turismo no Estado de Rondônia, entre eles, o Concurso de fotografia, com o tema: “Viva Rondônia”, que tem como propósito fomentar o turismo de Rondônia, por meio do angariamento de imagens selecionadas de destinos e atrativos turísticos, a fim de compor o banco de imagens da Superintendência Estadual de Turismo, com o desígnio de compartilhar a riqueza histórica, cultural, patrimonial, artística, étnica e social, resgatando o conceito histórico e realçando a memória rondoniense, juntamente à valorização turística no Estado. As inscrições estão abertas até o dia 27 de novembro, com premiações entre R$ 1.300 e R$ 2.500 reais. Para mais informações acerca do Edital, acesse o link https://bit.ly/3DT1UeK.

MEU MUNICÍPIO, MINHA RONDÔNIA

Até o dia 27 de novembro, estão abertas as inscrições para candidatos participarem do concurso de fotografia “Meu Município, Minha Rondônia” e podem ser feitas em https://bit.ly/3NNbMey, com premiações entre R$ 1.000 e R$ 2.000 reais.

As imagens que serão recebidas dos candidatos a participarem do concurso, farão parte do banco de imagens desta Superintendência Estadual de Turismo, possibilitando a publicidade de um Estado rico em belezas naturais e pontos turísticos, que muitas vezes acabam sendo desconhecidos para os próprios moradores. O marketing, por meio deste material publicitário do concurso, possui o intuito de fomentar o turismo de Rondônia, incentivando a população e pessoas de outros lugares do País e do mundo a vivenciarem e visitarem Rondônia.

Fonte: Governo RO