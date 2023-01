Rondônia recebe homenagem e expõe experiências de sucesso em seminário sobre hanseníase do Ministério da Saúde

O Estado de Rondônia foi destaque no “Seminário Hanseníase no Brasil: da evidência à prática”, evento organizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde – SVSA/MS, que terminou nesta quinta-feira em Brasília (DF), e contou com a participação de coordenadores estaduais de programas de hanseníase, centros de referência, pesquisadores da doença, movimentos sociais e sociedades médicas.

Duas experiências de sucesso em hanseníases apoiadas pela coordenação estadual da Hanseníase, da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, foram apresentadas: “Art’s Biohans: Reabilitação socioeconômica de pessoas acometidas pela hanseníase”, exposto pela terapeuta ocupacional da referência municipal em hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, Claudia Castanheira Junqueira, e a “Implantação do grupo de autocuidado no município de Jaru, como estratégia de empoderamento no contexto da atenção à saúde de pessoas acometidas pela hanseníase e suas famílias”, da coordenadora de vigilância epidemiológica do município de Jaru, Lorena Rose Ribeiro.

O Governo de Rondônia informou que, em razão do Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, lembrado no último domingo de janeiro, o Ministério da Saúde dará início à distribuição de 150 mil testes rápidos para o apoio ao diagnóstico da hanseníase no Sistema Único de Saúde – SUS. “Tradicionalmente, o mês de janeiro é destinado às ações e estratégias de enfrentamento à hanseníase e luta pelos direitos das pessoas infectadas. No entanto, o Governo do Estado pretende que a pauta seja debatida durante todo o ano e, por isso, o compromisso de levar o diagnóstico, informações, cuidados e o tratamento aos pacientes”, garantiu o governador Marcos Rocha.

AÇÕES

O ministério selecionou, por meio do Edital de Mapeamento de Experiência Exitosas em Hanseníase, 10 dentre 52 inscritos para trazer visibilidade às ações bem-sucedidas ao SUS e estimular os profissionais que atuam na linha de frente. “Ficamos muito felizes em apresentar no evento, os resultados de vivências de sucesso no enfrentamento à infecção, que foram apoiados pelo governo, nos municípios de Rolim de Moura e Jaru. Ao todo”, disse o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório.

Durante o evento, o Ministério da Saúde – MS apresentou novas estratégias de fortalecimento ao enfrentamento à doença, como a versão Beta do aplicativo AppHans, que será usado para a construção de uma política pública de maior acesso e com mais tecnologia, e o fomento para implantação do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase – PCDT.

Fonte: Governo RO