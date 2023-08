Rondônia recebe oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo em viagem de estudos na Jornada Nacional de Polícia Comparada

De 28 de agosto a 1º de setembro de 2023, a Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO recebe, em Porto Velho, a presença de capitães da Polícia Militar do Estado de São Paulo – PMESP, na Jornada Nacional de Polícia Comparada, por ocasião do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO I/23. Serão encontros técnicos e científicos, visando aperfeiçoamento profissional, intercâmbio cultural e integração social e comunitária dos seus policiais. A comitiva, com 15 integrantes, foi recebida pelo comandante-geral da PM de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, na segunda-feira (28), no Quartel do Comando Geral.

Para o governador, Marcos Rocha, a visita de estudos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO, é uma ótima oportunidade para troca de experiência e aprendizados entre as polícias militares de Rondônia e a de São Paulo. Não só a Polícia Militar, mas as demais instituições que compõem as Forças de Segurança do Estado, são referências em nível nacional pela forma como vêm trabalhando em benefício de nossa comunidade.

O comandante-geral em sua fala, mostrou a PMRO, destacando as ações na imensa área de fronteira. O bom policiamento ostensivo e preventivo nos 52 municípios e mais de 90 localidades, se dá graças à evolução tecnológica, armamentos e equipamentos de uso militar proporcionados pelo Governo do Estado, que tem investido também nos recursos humanos com promoções, realização de cursos e aperfeiçoamentos.

Na viagem de estudos, os policiais militares de São Paulo irão visitar a Secretaria de Segurança Defesa e Cidadania – Sesdec, Centro de Operações Integradas, Batalhões de Policiamento de Choque, Corregedoria da Polícia Militar, Logística: aquisição de equipamentos, conhecer os Princípios de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, Serviços do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além de interagir a respeito dos conhecimentos da estrutura administrativa e operacional da Polícia Militar de Rondônia, como: administração de recursos humanos, operacional, formas de ingresso na corporação, sistema de ensino, cursos institucionais de progressão de carreira.

As localidades escolhidas têm por finalidade, segundo o o tenente-coronel da PMESP, Newton Koba Kage, “buscar como parâmetro a estrutura e organização das polícias com visões sociais equivalentes às encontradas no Estado de São Paulo, levando-se em consideração termos de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade de vida, estabilidade política, globalização, liberdade econômica”, ressaltou.

Fonte: Governo RO