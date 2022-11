Rondônia registra aumento de 42% nas exportações em 2022; China e Espanha têm maior parceria

As exportações do Estado de Rondônia registraram o valor de U$ 2.140 bilhões de dólares, entre os meses de janeiro a outubro de 2022. Estes valores representam o aumento de cerca de 42% no volume de exportações, comparado com o mesmo período do ano anterior, que registrou um fluxo de U$ 1.507 bilhões de dólares, de acordo com o sistema para Consultas e Extração de dados do comércio exterior brasileiro – Comex Stat do Governo Federal.

O principal parceiro comercial de Rondônia é a China. Durante o mês de janeiro a outubro, o País de 1.4 bilhão de habitantes importou mais de U$ 333 milhões de dólares em diversos produtos; dentre os principais estão as carnes bovinas, sementes, minérios e algodão.

Seguido da China, a Espanha também é um importante parceiro de comércio rondoniense, com U$ 175 milhões em importações acumuladas durante o ano de 2022. Para a Espanha, exportam-se sementes e frutos oleaginosos, cereais, estanho e minérios diversos. Trabalhando para fortalecer os laços comerciais e diplomáticos, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec recebeu uma comitiva espanhola para apresentar as cadeias produtivas rondonienses durante o mês de abril, trabalho que reflete diretamente no aumento das exportações o Brasil.

O Governo de Rondônia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem realizado ações que influenciam neste resultado, por meio de ações relacionadas aos programas de incentivo tributário e locacional, o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – Conder e o programa “Invest Rondônia”, em parceria com entidades e secretarias do Estado.

De acordo com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, o Governo de Rondônia tem trabalhado para fomentar a cultura de exportação entre os empresários e os setores produtivos. “Esse é o resultado das ações estratégicas do Estado e do apoio dado a empresários, produtores rurais e agroindústrias. Temos a árdua missão de trabalhar diariamente para tornar Rondônia um estado competitivo e atraente, destaque a nível nacional e internacional”, ressaltou o secretário.

INVEST RONDÔNIA

A Coordenadoria de Atração de Investimento, por intermédio do projeto Invest Rondônia, participa de feiras e missões nacionais e internacionais, apresentando as potencialidades do Estado de Rondônia, com o intuito de prospectar novos clientes e destinos de exportação para as empresas rondonienses. Ao realizar essa participação, os servidores da Sedec promovem o nome de Rondônia em painéis, palestras, mesas redondas e rodadas de negócios, agendas que tratam diretamente da temática empreendedora.

Outra importante ação da coordenadoria é a prospecção de novos negócios de empresas que demonstram o interesse de se instalar em Rondônia, além do acompanhamento de empreendimentos já instalados nos 52 municípios. O programa de atração de investimentos atua na interlocução e apresentação do Estado junto a outros países por meio de suas embaixadas, câmaras de comércio e demais representações oficiais, promovendo agendas técnicas, recepções diplomáticas, reuniões estratégicas e acordos de cooperação que buscam estreitar o relacionamento internacional. Até o momento, a coordenadoria tem 52 empresas em acompanhamento, que somam mais de 13.200 mil novos empregos e mais de R$ 5 bilhões de futuro investimento em terras rondonienses.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A Coordenadoria de Indústria e Comércio – CONSIC, alocada na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec, atua na formulação e execução da Política de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial e Agroindustrial de Rondônia, implementada principalmente pelo Programa de Incentivo Tributário, que é resultado de uma ação conjunta entre a SEDEC e Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN.

O PIT se concretiza por meio da concessão de benefícios tributários na redução da carga tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, assegurando aos empreendimentos a competitividade necessária àqueles que queiram se instalar no Estado. Os empreendimentos são assessorados durante o pleito no Conder, auxiliando no que se refere às deliberações que chegam a proporcionar de 65% a 85% de descontos no ICMS aos investidores.

Outro atrativo é o Incentivo Locacional, que consiste na concessão de áreas no Distrito Industrial de Porto Velho, por meio de edital de chamamento público realizado semestralmente. Atualmente, o Estado conta com (cinco) distritos industriais nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal. Aos municípios interessados em aderir a este formato de distrito, a Consic também presta assessoria no projeto de implantação.

Fonte: Governo RO