Rondônia renova parceria que amplia ações de enfrentamento à hanseníase no desenvolvimento dos projetos: “Zero Transmissão e Zero Exclusão”

Criado pelo Governo de Rondônia e coordenado pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine) Estadual, o Programa Geração Emprego vem se destacando como um agente transformador para os cidadãos, promovendo oportunidades de trabalho e impulsionando o desenvolvimento econômico do Estado. As informações do programa criado para fomento à empregabilidade, que encurta distâncias entre empregadores e trabalhadores rondonienses, podem ser conferidas pelo site https://geracaoemprego.ro.gov.br/.

Desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), o programa se destaca por sua abordagem humanizada, reconhecendo as habilidades e potenciais de cada indivíduo. Esse enfoque, não apenas agiliza a colocação profissional, também fortalece a relação entre empresa e comunidade, estabelecendo um canal direto para atender às demandas do mercado de trabalho local.

Segundo o vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, o Programa Geração Emprego é uma iniciativa que abraça diversos setores da sociedade, atendendo, desde jovens em busca do primeiro emprego, até profissionais experientes em transição de carreira. “Esses 100 mil cadastrados representam vidas transformadas e famílias beneficiadas, contribuindo para o fortalecimento da economia do Estado”, ressaltou.

A iniciativa, por meio de parcerias estratégicas, amplia as ações oferecendo capacitação profissional e intermediação entre empresas e profissionais qualificados. Com essa abordagem abrangente, o Geração Emprego não apenas cria empregos, promove a construção de uma mão de obra mais qualificada e preparada para os desafios do mercado contemporâneo.

Fonte: Governo RO