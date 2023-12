Rondônia se destaca com um dos menores índices de vulnerabilidade social do Brasil

O Estado de Rondônia vem se destacando no Brasil quando o assunto é a redução da vulnerabilidade social, atingindo o menor índice da Região Norte e um dos menores do país. É o resultado das políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Entre os principais programas e projetos estão: Mamãe Cheguei, Prato Fácil, Mulher Protegida e Rondônia Cidadã.

De acordo com os últimos dados do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) divulgados pelo Instituto de Política econômica aplicada (IPEA), Rondônia apresenta um índice de apenas 0,189, sendo o menor da região Norte e um dos menores do país, em igualdade com o Estado do Paraná, que atingiu o índice de 0,182.

O IVS é uma ferramenta que mede a vulnerabilidade social dos Estados brasileiros, levando em consideração diversos indicadores socioeconômicos, como renda, educação, saúde, habitação e trabalho. Quanto menor o índice, menor é a vulnerabilidade social da região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem investido nesses programas e projetos que visam a inclusão social e a geração de empregos. “Acabamos de inaugurar o Restaurante Popular “Prato Fácil”, por exemplo, e o fato de estarmos em pé de igualdade com o Paraná, um estado do Sul do país conhecido por sua boa qualidade de vida, é um indicativo de que Rondônia está no caminho certo”, destacou.

De acordo com a secretária da Seas, Luana Rocha, os resultados obtidos por Rondônia são motivos de comemoração, pois demonstram um avanço significativo na melhoria das condições de vida da população. “Esse desempenho é fruto de políticas públicas eficientes e do comprometimento do governo de Rondônia e da Seas em promover o desenvolvimento social e econômico da população”, ressaltou.

Ainda segundo a secretária da Seas, essa conquista reflete o compromisso do Governo e da sociedade em promover um ambiente favorável ao desenvolvimento humano e social, mas é necessário continuar investindo em políticas públicas que promovam a inclusão e reduzam as disparidades socioeconômicas.

PRATO FÁCIL

O programa Prato Fácil disponibiliza refeições pelo preço de R$ 2 em restaurantes credenciados no Estado. A rede conta com 38 restaurantes credenciados. Mais de 2 milhões de refeições já foram servidas desde o início do programa em todo Estado.

MAMAE CHEGUEI

Com mais de 13 mil kits enxovais distribuídos em quatro anos de funcionamento, o Programa Estadual Mamãe Cheguei, tem como objetivo fortalecer o vínculo familiar e reduzir a mortalidade materno-infantil no Estado. As mulheres grávidas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) recebem atendimento das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), onde são orientadas sobre a importância da primeira infância e dos vínculos afetivos, bem como a realização do pré-natal na rede pública de saúde, um dos pré-requisitos para receberem um kit enxoval, contendo 21 itens necessários aos recém-nascidos.

MULHER PROTEGIDA

O Programa Mulher Protegida visa prestar assistência a mulher vítima de violência doméstica e familiar, especialmente a que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Desde a criação até o momento: 2.174 mulheres foram beneficiadas nos 52 municípios.

RONDÔNIA CIDADÃ

O Programa Rondônia Cidadã leva cidadania a sociedade hipossuficiente dos Municípios e Distritos de Rondônia. Em 2023 foram realizadas 26 ações em 24 municípios e 02 distritos com 34.631 atendimentos. São ofertados diversos serviços como: Emissão de 1ª e 2ª via de RG, Carteira de Trabalho Digital, Passe Livre estadual e federal, Regularização e emissão de CAD Único, 2ª via de CPF, Solicitação de 2ª via de Certidão de nascimento/casamento, Assistência Jurídica, serviços na área da saúde, como clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, dermatologista, entre outros.

Fonte: Governo RO