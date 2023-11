Rondônia tem 1.421 reeducandos inscritos no Enem para Privados de Liberdade de 2023

Com a abordagem de 62 motociclistas e 159 motoristas, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), realizou na noite de quinta-feira (2) duas ações denominadas Paradas Educativas para orientar condutores sobre comportamentos seguros no trânsito. As atividades ocorreram nas avenidas Rio Madeira e Jatuarana, em Porto Velho.

O comerciante Carlos Augusto Ferreira recebeu as orientações dos educadores e parabenizou a Autarquia pelo trabalho. “É uma parada que damos para sermos lembrados que a segurança deve estar em primeiro lugar, e esse bate-papo realmente educa. Há muitos motoristas trafegando de maneira errada. É sempre bom ser lembrado que a vida é mais importante”, disse.

Outro condutor abordado foi o administrador Joel Gomes, afirmando que as orientações transmitidas servem como um “puxão de orelha”. “Apesar de saber como praticar comportamentos seguros, muitas vezes ao transitar pela cidade, deixamos de cumpri-los, um exemplo disso é o uso do cinto de segurança pelos passageiros que são transportados no banco traseiro, que salva-vidas num possível acidente”, disse.

A Parada Educativa é uma ação que faz parte do projeto Condutor Legal executado pela Escola Pública de Trânsito (EPT), do Detran-RO, que tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar condutores de veículos automotores sobre comportamentos seguros no trânsito.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes, informa que além da Parada Educativa, que é uma atividade similar a blitz, com abordagem aos motoristas e motociclistas, sensibilizando-os quanto à importância de dirigir com atenção, empatia; utilizando dispositivos de segurança, como o cinto para motoristas e capacete bem afivelado para motociclistas, a Escola Pública de Trânsito realiza a ação Motorista Camarada da Rodada, com foco nos frequentadores de bares e festas, os educadores sensibiliza o público a não misturar direção veicular e bebida alcoólica.

Léo Moraes destaca que as ações educativas da EPT são ferramentas essenciais para a manutenção do trânsito seguro a todos, e também fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 2021-2030 (Pnatrans).

Fonte: Governo RO