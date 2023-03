Rondônia tem a menor taxa de desemprego do país, aponta IBGE

O estado de Rondônia mantém-se em desenvolvimento e passou a ser o de menor taxa de desemprego do País, conforme pontuado na nova pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Esse resultado é reflexo das políticas públicas desenvolvidas pelo Governo de Rondônia, com ações que vão ao encontro de alavancar emprego e renda.

O Estado de Rondônia no 3º trimestre de 2022 já era a terceira menor taxa de desemprego do País e atualmente, com dados do 4º trimestre de 2022, Rondônia passou a ter a menor taxa de desemprego do Brasil. O IBGE mostrou que Rondônia tem índice de desemprego na ordem de (3,1%), seguido de Santa Catarina (3,2%) e Mato Grosso do Sul (3,3%).

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, Rondônia está no rumo certo para crescer ainda mais no desenvolvimento e fortalecer a economia. “Estamos focados em fortalecer a nossa economia, dando mais oportunidades à nossa população, com cursos de capacitação gratuitos e emprego, além de fomentar as empresas de grande, médio e pequeno porte com as políticas públicas executadas pelo Governo de Rondônia”, ressaltou o governador.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, na atual gestão do Governo do Estado, Rondônia teve saldo de emprego de mais de 243%, comparado com 2015 a 2018. “Estamos trabalhando diariamente para atrair novos negócios para o Estado, isso resultará no aumento de geração de emprego e renda para os rondonienses”, destacou.

FOMENTO À EMPREGABILIDADE

O programa Geração Emprego, do Governo do Estado é um conjunto de serviços prestado por pessoas que foram treinadas em várias frentes de trabalho, oferecendo um pacote de serviços especializados para o trabalhador, empresário e o profissional autônomo.

Mais de 42 mil trabalhadores usaram o Geração Emprego, e mais de 2 mil empresas disponibilizaram mais de 10 mil vagas com o uso do serviço.

Fonte: Governo RO