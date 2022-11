Rondônia tem menor taxa de desemprego do Norte e a terceira menor do Brasil, aponta IBGE

Rondônia é destaque com índice de menor taxa de desemprego da região Norte e a terceira posição do Brasil, conforme a nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Pnad, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgada nesta quinta-feira (17). O excelente resultado é reflexo das políticas públicas de capacitação gratuita, atração de investimentos e geração de empregos trabalhadas com intensidade pelo Governo de Rondônia.

‘‘O Estado está focado em fortalecer a economia, dando condições para que a população tenha melhor qualidade de vida por meio da geração de emprego e renda e já somos considerados por empresários nacionais e internacionais, como o novo polo de negócios do Brasil’’, destacou o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Conforme a Junta Comercial de Rondônia – Jucer, mais de 88 mil empresas foram abertas em Rondônia de 2019 até setembro de 2022. Somente este ano, 21.088 novos negócios foram iniciados.

Com o objetivo de preparar os rondonienses para estarem aptos a ocuparem as vagas geradas, o Governo tem trabalhado com a capacitação gratuita. De 2019 até agosto de 2022, foram ofertadas mais 26.783 matrículas em cursos profissionalizantes, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep. A educação profissionalizante ganhou reforço, por meio, de uma iniciativa inovadora do Estado, a aquisição de escolas móveis profissionalizantes, que atendem quatro eixos: Panificação e Confeitaria, Piscicultura e Frigorífico; Imagem Pessoal e Manutenção de Máquinas Agrícolas.

MAIS EMPREGOS

Para unir uma ponta a outra, ou seja, quem emprega com quem busca por um lugar no mercado de trabalho, o Governo criou em 2021 o programa ‘‘Geração Emprego’’, desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, que já tem cadastrados 31.742 currículos, 1.695 empresas e disponibilizou 7.688 vagas de emprego. A taxa de desemprego em Rondônia era de 5,8% no segundo trimestre de 2022 e baixou para 3,9%, o que o colocou entre os seis estados que tiveram redução estatisticamente significativa na taxa de desemprego no período. Rondônia mostra que está no caminho certo do desenvolvimento, almejando ser referência no Brasil, como melhor lugar para se viver e trabalhar.

Fonte: Governo RO