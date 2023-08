Rondônia tem segundo maior crescimento do PIB per capita do Brasil

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da melhoria dos indicadores econômicos para avançar na missão de tornar o Estado o melhor lugar para viver e trabalhar do Brasil. ‘‘Seguimos comprometidos com a missão de promover uma gestão cada vez mais responsável com a entrega de políticas públicas, que resultem em ações e serviços que beneficiem de verdade a população. Nosso estado é composto por pessoas que querem aproveitar aquilo que Rondônia tem para dar: oportunidade. Com isso e somando a uma gestão responsável, ainda vamos avançar muito mais no desenvolvimento do Estado’’.

A pesquisa também aponta aumento de 4,28% do PIB per capita nacional, que subiu de R$ 35,9 mil para R$ 37,4 mil, no período. A evolução da economia rondoniense passa por uma série de fatores. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec tem desenvolvido políticas públicas para o fomento da empregabilidade, atração de investimentos e inovação em Rondônia, com o objetivo de melhorar cada vez mais o ambiente econômico com foco no bem-estar da população.

O Estado recebeu reconhecimento do Tesouro Nacional de triplo A em solidez fiscal, ou seja, nota máxima nos três indicadores de Capacidade de Pagamento – Capag, e alcançou a menor taxa de desemprego do país, segundo dados do IBGE, sendo ainda o estado que mais emprega jovens.

Melhorar a qualidade de vida da população por meio da geração de emprego e renda é um compromisso do Governo de Rondônia, que investe na melhoria da infraestrutura dos 52 municípios, e tem atraído novos negócios para o Estado, fazendo a economia crescer. No primeiro semestre de 2023, o Estado alcançou a marca de 28 obras entregues pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp. Um investimento de mais de R$ 13,4 milhões, que garantem mais desenvolvimento para os municípios.

Além disso, o Estado é um grande produtor de alimentos para o Brasil e o mundo, e recebe incentivo do Governo para o fomento de produções sustentáveis e de qualidade, com aplicação de inovações e tecnologias. A feira do agronegócio rondoniense, considerada a maior da região norte, movimentou R$ 3,5 bilhões este ano. O valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), medido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, chegou a R$ 20,7 bilhões em junho de 2023.

Rondônia destaca-se pela produção de grãos, soja, milho e café, especialmente, e também pelo fornecimento de proteína, pois é o estado com maior rebanho bovino livre de febre aftosa sem vacinação, e é líder na produção de tambaqui, o peixe tem agradado o mercado nacional e internacional, inclusive esse ano, a costelinha do tambaqui de Rondônia foi premiada em Boston, nos Estados Unidos, como melhor produto de Foodservice, na Seafood Expo NorthAmerica, maior feira de pescados da América do Norte, e deixou para traz mais de 70 outros produtos de diversas partes do mundo que estavam na competição.