Rondônia termina 2023 com quase 11 mil empregos criados com carteira assinada

Dados do Novo Caged foram divulgados nesta terça (30/1). Estado teve 243,6 mil contratações e 221,6 mil desligamentos nos 12 meses. País fecha ano com 1,48 milhão de vagas com carteira assinada

O estado de Rondônia terminou o ano de 2023 com saldo positivo de 10.942 empregos com carteira assinada. Ao longo dos 12 meses, foram 158,7 mil admissões e 147,8 mil desligamentos. Os dados do Novo Caged foram atualizados nesta terça-feira, 30 de janeiro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo rondoniense é consequência do resultado positivo alcançado nos cinco setores da economia avaliados pelo Novo Caged. O ciclo anual fechou com 5.806 novas vagas no setor de Serviços, 1.998 na Indústria, 1.558 no Comércio, 829 na Construção e 751 na Agropecuária.

A área das atividades administrativas e serviços complementares, no campo de “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas” do setor de Serviços, teve o resultado mais destacado no estado. Sozinha, a área gerou novos 1.711 empregos.

Na divisão por municípios, a capital Porto Velho foi responsável pela geração de mais postos de trabalho formal no estado em 2023. O saldo foi de 3.614 vagas para os porto-velhenses com carteira assinada. Na sequência aparecem Ji-Paraná (1.210), Vilhena (1.182), Rolim de Moura (950) e Jaru (625).

No estado, os novos postos de trabalho foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino (+6.383). Rondoniense com ensino médio completo foram os principais atendidos (+8.738) com as vagas. Jovens entre 18 e 24 anos também são o grupo com maior saldo de vagas: 8.665.

SAZONAL — Em dezembro, mês que sazonalmente é de mais demissões do que contratações, houve 9,2 mil admissões e 11,4 mil desligamentos em Rondônia, um saldo negativo de 2.206 vagas.

NACIONAL — No país como um todo, o saldo de empregos formais foi de 1,48 milhão de vagas com carteira assinada em 2023, resultado de 23,2 milhões de admissões e de 21,7 milhões de desligamentos.

O saldo positivo foi registrado nas cinco regiões e nas 27 unidades federativas, segundo os dados do Novo Caged (confira infográfico). A região com maior número de empregos gerados foi a Sudeste, com saldo de 726,3 mil vagas criadas ao longo do ano.

É também no Sudeste que estão os três estados com maior número de vagas com carteira assinada geradas no ano. São Paulo terminou 2023 com saldo de 390,7 mil vagas, seguido por Rio de Janeiro (160,5 mil) e Minas Gerais (140,8 mil).

Infográfico 1 – Dados do Novo Caged sobre geração de empregos em dezembro de 2023

SETORES — O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, com um saldo de 886.256 postos de trabalho (+4,4%), com destaque para Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (380.752) e Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (204.859).

O segundo maior crescimento ocorreu no setor de Comércio, com saldo de 276.528 postos de trabalho (+2,9%), explicado pela forte aceleração do setor no quarto trimestre, tendo o Comércio Varejista de Mercadorias gerado 39.042 vagas e Minimercados 13.967, além do Comércio de Combustíveis para veículos que gerou 15.002 postos no ano.

A Construção Civil, com um saldo de 158.940 (+6,6%), ficou em terceiro, seguido pela Indústria, que gerou 127.145 postos de trabalho (+1,5%) e a Agropecuária com 34.762 postos de trabalho (+2,1%) gerados no ano.

GRUPOS — Os resultados mostram ainda que a geração de empregos foi maior entre os homens (840.740 postos) do que entre as mulheres (642.892 postos). Para a população com Deficiência, o saldo foi de 6.388 postos de trabalho, um crescimento de 40,1% em relação a 2022, mostrando o resultado das ações de inclusão.

No quesito raça/cor houve uma grande evolução do número de declarações preenchidas ao longo de 2023. A maior geração de vagas no ano foi para pardos (+682.072), seguido por pretos (+136.934), brancos (+135.441), amarelos (+42.391) e indígenas (+1.539).

SALÁRIO — O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.026,33, apresentando estabilidade com leve redução de R$ 6,52 quando comparado com o valor corrigido de novembro (R$2.032,85). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o ganho real foi de R$40,17 (+2,0%).

Confira o Painel de Informações do Novo Caged

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

