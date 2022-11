Agevisa realiza capacitações, entrega de equipamentos e mobiliza população à prevenção e imunização

As equipes de trabalho da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, em quatro meses, desenvolveram uma série de ações de vigilância em saúde, que vão desde a distribuição de câmaras frias até o reforço da imunização nos 52 municípios do Estado. O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima falou que “estrategicamente a agência manteve as ações pontuais para que não houvesse prejuízo no oferecimento do serviço de saúde ao cidadão rondoniense”.

EQUIPAMENTOS

Entre os meses de junho, julho e agosto, a equipe técnica do patrimônio realizou uma força tarefa para entrega de equipamentos e câmaras frias mais modernas. O trabalho teve como objetivo melhorar o ambiente de conservação do imunizante, a qualidade do serviço oferecido e ampliar a capacidade de conservação, que consequentemente aprimora o atendimento nas salas de vacinas no Estado.

As centrais de rede de frio de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Ariquemes e Rolim de Moura, receberam freezers, ares- condicionados, computadores, longarinas, cadeiras para escritório, coletores, termômetros, roupas térmicas, entre outros materiais de uso exclusivo das redes. Quase 40 salas de vacinas municipais foram equipadas com câmaras para conservação de imunobiológicos, com capacidade de 400 litros.

CAPACITAÇÕES

Neste período, técnicos das secretarias de saúde municipais e de Estado, receberam capacitações organizadas pelas gerências de Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde -CIEVS da Agevisa.

A vigilância sanitária realizou o I Encontro Estadual de Segurança do Paciente na Atenção Primária e trouxe como palestrantes especialistas em projetos do Instituto Albert Einstein. A vigilância ainda realizou o II Encontro Estadual do Programa de Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária do Estado de Rondônia – Praissan/RO, que reuniu produtores e gestores educacionais.

Em agosto, os especialistas do CIEVS realizaram, durante uma semana, visitas técnicas nos municípios de São Francisco do Guaporé, Rolim de Moura, Cacoal e Ji-Paraná, e promoveram capacitações acerca de notificação em Monkeypox.

Em setembro, a gerência epidemiológica realizou em Porto Velho mais uma oficina para confecção de biojóias da Art’s BioHans, com o objetivo de potencializar as habilidades para qualificação de pessoas acometidas pela hanseníase.

A gerência de saúde ambiental realizou recentemente um treinamento para atualização de métodos ao uso Ultra Baixo Volume (UBV), com a participação dos técnicos de agência e medida necessária para intensificar os trabalhos de enfrentamento às doenças sazonais

IMUNIZAÇÃO

No quadrimestre, as campanhas de multivacinação contra poliomielite e a de fronteira do Ministério da saúde – MS foram fortalecidas no território rondoniense, com a organização da Agevisa. Os profissionais de saúde na luta para aumentar a porcentagem de cobertura vacinal do Estado e fechar as portas no que tange ao ressurgimento de doenças, foram para os municípios trabalharem em conjunto às equipes de imunização.

A Coordenação Estadual de Imunização e a Gerência Epidemiológica da Agência Estadual de Vigilância em Saúde apoiaram o trabalho nas salas de vacinas e redes de frio, e aproveitaram as oportunidades da vacinação.

Entre os dias 13 a 22 de outubro, os municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre do Parecis, Pimenteiras do Oeste, Cabixi e Porto Velho, receberam o apoio de um total de 65 técnicos da Agência para realizarem a vacinação nos nove municípios da fronteira com a Bolívia.

Ainda em outubro, o Programa Nacional de Imunizações – PNI recomendou a ampliação dos públicos aptos a receberem a vacina meningocócica C conjugada, e o imunizante até fevereiro de 2.023, o qual estará disponível nas salas de vacinação, e inclusive também será destinado aos trabalhadores da saúde.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO

O trabalho de promoção e prevenção também foi prestado no Festival de Praia de Curralinhos, que fica há 2,5km do centro urbano da cidade de Costa Marques, Rondônia, fronteira Brasil/Bolívia. A equipe de profissionais da Agevisa trabalhou em um estande institucional, onde expôs a Mandala da Prevenção Combinada, como forma de divulgar as ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST.

A equipe da Agência, também foi recebida na unidade hospitalar por técnicos da saúde e pelo diretor, Luiz de Matos. A visita técnica permitiu conhecer o fluxo de atendimento à gestante na admissão do parto. Na ocasião foram realizados testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B e C, oferta do exame VDRL, para a gestante e recém-nascidos; e ainda, a implantação na unidade hospitalar da Profilaxia Pós-Exposição – PEP.

O Outubro Rosa foi tema de ações da Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador – GTVISAT, que realizou um ciclo de palestras de relevância à saúde das trabalhadoras da Agência e da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, incluindo temas sobre Prevenção do Câncer de Mama e Saúde da Mulher.

Fonte: Governo RO