Combate ao AVC é tema de palestra educativa realizada por profissionais da saúde do Pronto Socorro João Paulo ll

Em alusão ao mês de combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), na última quinta-feira (27), foi realizada uma ação educativa no Pronto Socorro João Paulo II, sobre Acidente Vascular Cerebral, suas causas, cuidados e sintomas, o momento de conscientização foi direcionado aos pacientes, servidores e acompanhantes.

A ação aconteceu no estacionamento da unidade, contou com a participação da equipe de saúde e de acadêmicos. Foram entregues materiais educativos impressos e feitas diversas orientações sobre a doença.

A médica neurologista, Márcia Polin, ressaltou: “O AVC conhecido também como derrame, até o ano de 2021 era a segunda maior causa de mortes no país, atualmente ele ocupa o primeiro lugar, passando a frente do infarto do coração. O AVC pode acontecer em qualquer idade, entretanto ocorre com maior frequência em pessoas com mais de 65 anos”, destaca.

Segundo a profissional, os principais fatores de risco são: hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e doenças do coração. “ 90% dos casos, podem ser evitados se a pessoa identificar os fatores de riscos e controlá-los”, afirma Márcia.

O diretor do Pronto Socorro João Paulo ll, Madson Albuquerque, enfatizou a importância da ação: “É importante a conscientização, bem como alertar a população sobre a doença, que é considerada o maior fator de incapacidade do mundo. Portanto devemos conhecer os sintomas e sinais de alerta, pois quanto antes ocorrer o atendimento, menores podem ser as sequelas”, conta o diretor.

Se houver suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), o paciente ou familiar deve ligar para o 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), se confirmado, o paciente será encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, que é centro especializado para pacientes em crise de AVC, credenciado pelo Ministério da Saúde.

Fonte: Governo RO