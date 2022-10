Energisa dá dicas de segurança para clientes no uso de redes

30 de outubro é o Dia Internacional da Segurança da Informação. Confira as dicas para não cair em golpes cibernéticos

No Dia Internacional da Segurança da Informação, o gerente de Segurança Cibernética do Grupo Energisa, Bruno Macena, reforça que o Brasil vive uma escalada de crimes virtuais, e frente a este crescimento vertiginoso, é importante que as pessoas desconfiem de promoções e facilidades vantajosas de forma demasiada, entre outros benefícios. “Privilégios ilimitados são elementos muito presentes nos golpes digitais. Para não se tornar mais uma vítima, os canais oficiais de atendimento das empresas são uma excelente opção; verifique o endereço eletrônico (URL ou link) e o domínio do site; qualquer outro contato realizado fora destes parâmetros deve ser tratado com extrema cautela e desconfiança”, afirma Macena.

Segundo ele, Cibersegurança (Cybersecurity) é o termo utilizado para denominar procedimentos, práticas e tecnologias que visam a segurança digital contra práticas ilícitas e danos aos computadores, redes, programas e dados. Se uma rede é invadida, o cliente passa por uma série de transtornos como perda parcial ou total de dados, roubo de senhas, identidade, dados bancários, entre outros. E quando o assunto é proteção contra golpes e fraudes, todo dia é dia de proteção.

Conversamos com o especialista em direito eletrônico, Raphael Chaia, sobre os pontos de maior vulnerabilidade quando o assunto é a segurança de dados das pessoas. “Um conjunto de boas práticas é necessário para evitar que a rede seja comprometida por meio de brechas na segurança, portanto, nunca faça uso pessoal dos equipamentos no ambiente de trabalho: evite downloads não autorizados, sites estranhos, e, principalmente, jamais clique em links desconhecidos, pois estes podem levar à instalação de programas maliciosos. A forma mais eficiente de segurança digital ainda é a prevenção por meio da adoção de hábitos saudáveis relacionados à navegação e ao uso de equipamentos”, esclarece.

Confira baixo, dicas que podem ser integradas no dia a dia para ter mais segurança cibernética:

– Dados pessoais: Nunca forneça dados pessoais ou bancários e nem realize pagamentos que não sejam através da sua conta de energia; não clique em links de e-mails pedindo atualização de dados, cadastro ou descadastro de sua conta. Jamais forneça seus dados também via WhatsApp, e desconfie de pedidos de transferência de valores.

– Dados da fatura: Ao realizar o pagamento de sua fatura, é importante observar os dados do beneficiário: nome da Energisa, estado, CNPJ e o banco de destino, que atualmente é o Banco do Brasil. Se tiver dúvidas quanto à autenticidade, use o portal da Energisa para emitir a segunda via do seu boleto.

– Canais oficiais da Energisa: A comunicação com a concessionária deve ser feita sempre pelos canais digitais oficiais da Energisa: Aplicativo Energisa ON, atendente virtual pelo Whatsapp Gisa (www.gisa.energisa.com.br) [identifique o item verde de ‘conta verificada’] ou até mesmo pela agência de atendimento digital.

– Notebooks e computadores: Use softwares originais e os mantenha atualizados; instale um firewall, antiSpam e antivírus; tenha cuidado ao se conectar em redes Wi-Fi, principalmente as “sem senha”; criptografe seus dados; faça backups; tenha senhas seguras e diferentes para cada serviço; cuidado ao compartilhar imagens, vídeos e outras informações por aplicativos; use a autenticação em dois fatores sempre que possível, de preferência vinculada a um aplicativo, e não via SMS ou linha telefônica.