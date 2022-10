Energisa desenvolve programa que incentiva colaboradores a inovarem

Ano passado, 369 das ideias de inovação do Grupo Energisa saíram de Rondônia

Em 19 de outubro é celebrando o Dia da Inovação e este é um tema bastante presente na Energisa em Rondônia. Visando incentivar o nascimento e desenvolvimento de novas ideias pelos colaboradores, a empresa possui um programa de inovação chamado E-nova. No ano passado, 369 ideias apresentadas para melhorar processos e serviços do Grupo Energisa, que atua em 11 estados, partiram de Rondônia.

Ideias como as do coordenador, Albert Barreto, que, junto com sua equipe de campo, desenvolveu o projeto de reutilizar câmeras de ar de pneus de motocicletas como bolsas para armazenar o bastão que faz aterramento. “Antes não existia uma bolsa para proteger esse equipamento que, com o tempo, danificava durante os transportes. A bolsa protege e evita o desgaste, dando mais vida útil ao material. É uma solução que usa a criatividade atrelada com a sustentabilidade, ao dar uma nova finalidade para algo que seria descartado”, disse. Ele também utiliza pneus velhos da frota da empresa para transformá-los em lixeiras. A ideia já está implantada na sede da empresa em Ji-Paraná e começa a ser expandida para outras cidades com apoio dos gerentes de projetos.

Segundo o gerente da Energisa e líder de inovação no estado, Bernardo Moreira, os colaboradores de Rondônia demonstraram ser muito criativos, apresentando muitas ideias que foram aproveitadas. “Propostas que foram soluções para problemas identificados no dia a dia e que, no final, se revertem na melhoria da qualidade do atendimento prestado para nossos clientes”, ressaltou.

O Grupo Energisa foi eleito a empresa privada e de capital nacional mais engajada em inovação do setor elétrico brasileiro, segundo o ranking Top Open Corps no ano passado. Em 2020, conquistou o 3º lugar do Prêmio Valor Inovação Brasil, no setor de energia brasileiro, que considera os investimentos em inovação, melhores práticas, novos produtos e soluções, estratégias, entre outros indicadores.