 Estado de Rondônia recebe os primeiros Pontos de Entrega Voluntária de Eletroeletrônicos

Parceria da Green Eletron com a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia faz parte do processo de expansão nacional da entidade gestora sem fins lucrativos

Contribuindo com iniciativas sustentáveis e o descarte ambientalmente correto de equipamentos eletroeletrônicos e pilhas sem utilidade pelos consumidores, a Green Eletron , principal entidade gestora sem fins lucrativos para logística reversa desses produtos no Brasil, anuncia sua chegada no estado de Rondônia.

Neste mês de outubro, foram instalados coletores nas unidades do SESI e SENAI nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena para a entrega voluntária dos aparelhos eletroeletrônicos e pilhas. Veja a lista completa do que pode ser descartado.

“A parceria com a Green Eletron é estratégica, como ação efetiva e como formação para a cultura da sustentabilidade. O descarte de lixo eletrônico no ambiente é um problema mundial, mas na Amazônia tem uma simbologia aumentada, como tudo que diz respeito à conservação da natureza. Recolher e destinar corretamente esse lixo, a começar por pequenas pilhas e outros aparelhos, é um cuidado ambiental importante que Rondônia vai poder fazer melhor, contando com a parceira e a expertise da Green Eletron”, afirma Marcelo Thomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia.

Hoje, devido ao intenso consumo de novas tecnologias, o lixo eletrônico é o que mais cresce no mundo, cerca de 3 a 4% ao ano. Só no Brasil, são gerados mais de dois milhões de toneladas desse material e menos de 3% dele é reciclado. Em toda a América Latina, o Brasil é o que mais produz lixo eletrônico e, no mundo, o país está atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Japão.

Desde 2017, ano em que começou a operar, a Green Eletron tenta reverter este cenário. A partir da instalação de coletores em locais de grande circulação, transporte, desmontagem e destinação correta dos aparelhos descartados, apenas no ano passado, a Green Eletron reciclou 715 toneladas de aparelhos eletroeletrônicos. Além disso, foram recicladas cerca de 163 toneladas de pilhas.

“Demos um passo importante para aumentar a presença da Green Eletron no país e, assim, garantir cada vez mais o descarte ambientalmente correto dos resíduos eletrônicos e pilhas. A população do estado de Rondônia vai passar a ter agora mais uma maneira de contribuir com o desenvolvimento sustentável”, explica Humberto Barbato, presidente da Green Eletron e da Abinee – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. “E com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mesmo com a responsabilidade do varejo em receber os produtos após a vida útil, contaremos em Rondônia também com a participação e apoio do SESI e do SENAI no processo de instalação de coletores em suas unidades, ajudando a promover a educação ambiental e conscientização da população”, completa.

A Green Eletron tem hoje mais de 1.000 Pontos de Entrega Voluntária de eletroeletrônicos espalhados por 22 estados e no Distrito Federal. Exclusivamente para o descarte de pilhas, são mais de 7.800 coletores em todos os estados do país.

Sobre a Green Eletron

A Green Eletron é uma entidade gestora para a logística reversa de produtos eletroeletrônicos e pilhas. A organização sem fins econômicos ou lucrativos, fundada em 2016 pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), atende à demanda crescente das empresas, governo e sociedade, pela criação de alternativas para a coleta e tratamento adequado dos eletroeletrônicos em seu fim de vida e cumprimento da Lei 12.305/2010 PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A Green Eletron criou um sistema coletivo para gerenciar toda a logística reversa de suas associadas, o qual envolve desde a coleta até o envio de aparelhos eletroeletrônicos e pilhas para recicladoras, responsáveis por transformar estes produtos em matéria-prima para a fabricação de novos produtos pela indústria. Hoje, a Green Eletron conta com dezenas de empresas associadas, fabricantes ou importadoras de eletroeletrônicos e pilhas.

