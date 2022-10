Inscrições para o 11º Prêmio MPRO de Jornalismo se encerram na próxima semana

Encerra-se na próxima semana o período de inscrições para o 11º Prêmio MPRO de Jornalismo, que tem como tema ‘Quarenta Anos de Atuação em Defesa da Sociedade’. Profissionais de imprensa poderão cadastrar seus trabalhos até o dia 14 de outubro, de modo eletrônico, na página destinada à premiação, hospedada no portal da Instituição na internet ( https://www.mpro.mp.br/premio-jornalismo ).

Em edição comemorativa pelas quatro décadas de atuação do MPRO, a premiação traz a categoria especial Memória Institucional, além das modalidades de webjornalismo, telejornalismo, fotografia e cinegrafia.

Estão credenciados a participar do concurso profissionais com reconhecida atuação em veículos de comunicação e que tenham trabalhos publicados em sites e televisão, no período de 1º de novembro de 2021 até o último dia de inscrição (14 de outubro de 2022). Cada profissional poderá inscrever no máximo três trabalhos, que concorrerão nas categorias para as quais foram inscritos.

O 11º Prêmio MPRO de Jornalismo concederá, ao todo, R$ 25 mil em prêmio, sendo R$ 5 mil para os vencedores de cada categoria, além de troféus e certificados para os 2º e 3º colocados de cada uma das modalidades.

Tema e Categorias – A iniciativa premiará matérias jornalísticas cujas pautas estejam relacionadas ao tema “Quarenta anos de Atuação em Defesa da Sociedade”, abordando a atuação do MP nas áreas do Consumidor; Criminal e Tribunal do Júri; Direitos Humanos; Educação; Eleitoral; Execução Penal; Habitação e Urbanismo; Idoso; Infância e Juventude; Meio Ambiente; Ordem Tributária; Patrimônio Público; Pessoa com Deficiência; Saúde; Segurança Pública; Violência Doméstica e Feminicídio.

O concurso contemplará as categorias de webjornalismo; telejornalismo; fotojornalismo (destinada a fotografias publicadas em qualquer veículo – sites, jornais e revistas, dentro do tema proposto no edital) e cinegrafia (imagens cinematográficas, que compuserem reportagens de TV ou webjornalismo dentro do tema proposto no regulamento). Para concorrer nestas duas últimas categorias, os profissionais deverão inscrever seus trabalhos, independentemente de a reportagem estar ou não inscrita em suas próprias categorias.

Novidade para este ano, a Categoria Especial Memória Institucional é destinada a matérias produzidas nas modalidades de tele e webjornalismo que revisitem atuações do passado com abordagem atual dos casos ou, ainda, que promovam o resgate da história da Instituição ao longo de seus 40 anos, através da sua memória, evolução e estruturação.

Como se inscrever – Interessados em participar da premiação deverão acessar a página do prêmio, acionando a aba ‘Comunicação/Prêmio de Jornalismo’, disposta no topo do site do MPRO na internet (www.mpro.mp.br), ou diretamente pelo endereço https://www.mpro.mp.br/premio-jornalismo. Nesse ambiente, os usuários terão acesso a todas as informações do concurso e à íntegra do Edital nº 7/2022/PGJ.

Para realizar inscrições, os interessados deverão fazer o login com e-mail e senha. Para novos usuários, será necessário acionar a opção ‘Cadastre-se´. Na página, os candidatos terão que clicar no botão ‘Entidades/Inscrições’, que os levará ao formulário, com campo para preenchimento de informações pessoais e uploads de documentos e dos trabalhos. Os materiais também poderão ser disponibilizados por meio de links. Para concluir o processo, basta acionar a opção ‘Salvar’.

Para cada matéria, deverá ser preenchida uma ficha de inscrição, que ficará disponível eletronicamente. Profissionais que tiverem as inscrições homologadas, receberão o e-mail de confirmação da Comissão Organizadora com a mensagem, pela conta [email protected]

Os trabalhos inscritos serão analisados por uma Comissão Julgadora, composta por 15 integrantes, dentre os quais cinco são membros do MPRO e dez, profissionais de imprensa. A banca será responsável pela avaliação e definição de notas. O anúncio dos vencedores do 11º Prêmio MPRO de Jornalismo ocorrerá no dia 22 de novembro.

O Prêmio MPRO de Jornalismo teve sua primeira edição em 2011, com o objetivo de estimular, divulgar e prestigiar matérias jornalísticas que abordem atribuições e competências constitucionais do Ministério Público de Rondônia, contribuindo para o melhor entendimento da função social da Instituição.

Dúvidas e consultas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] ou pelo telefone (69) 3216-3755.