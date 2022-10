Ministério Público de Rondônia lança no Estado o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos – PLID

Assentamento Paraíso das Acácias passou a ser incluído no convênio do Incra com o Ifro, com previsão de melhorias para os trabalhadores rurais assentados

Após pedidos do Ministério Público Federal (MPF), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fez levantamento do assentamento Paraíso das Acácias, em Candeias do Jamari, em Rondônia com vistoria, fiscalização e supervisão ocupacional daquela localidade.



A área é conhecida como Gleba Aliança e foi incluída em um convênio entre o Incra e o Instituto Federal de Educação de Rondônia (Ifro), com a previsão e perspectiva de diversas melhorias na área, bem como com a devida regularização e titulação para aqueles que preenchem os requisitos para obtenção do título.



Com a solução do caso, o MPF arquivou a investigação, mas esclareceu que pode reabrir o inquérito caso haja necessidade.