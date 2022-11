No Dia Mundial das Cidades, ações do Governo marcam desenvolvimento dos municípios em Rondônia

A implementação de projetos e ações municipalistas vem se fortalecendo nos últimos quatro anos, nos 52 municípios do Estado. O trabalho, que abrange áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura, Agronegócio, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e outras comandadas pelo Governo de Rondônia, são lembrados neste dia 31 de outubro, data em que se comemora o Dia Mundial das Cidades.

Reunindo mais de 1,8 milhão de habitantes, Rondônia é destaque em programas sociais nos municípios, a exemplo do “Prato Fácil”, que já levou mais de 800 mil refeições por R$ 2,00 em Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e, recentemente, em Vilhena. Outras ações beneficentes alcançaram todo o Estado, por meio dos programas “Mamãe Cheguei”, “Crescendo Bem”, “Mulher Protegida”, “Criança Protegida” e o projeto “Rondônia Cidadã”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o alcance de vários serviços públicos resulta no compromisso assumido pelo Estado. “O crescimento das cidades rondonienses acontece graças às políticas públicas da nossa gestão, na qual permite que os cidadãos tenham acesso a programas e sejam contemplados por projetos em diferentes áreas de atuação. E conseguimos levar este trabalho focando nas prioridades e no avanço econômico”, declarou.

PRIORIDADES

Rondônia é separado geograficamente por sete regiões: Madeira-Mamoré, Vale do Jamari, Central, Café, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Cone Sul. Como prioridade do Governo do Estado, as 52 cidades foram contempladas com serviços de reformas, construção e ampliação em mais de 400 escolas estaduais, sendo mais 280 urbanas e 118 rurais, segundo o Censo Escolar 2021.

No distrito de Estrela Azul, em Machadinho do Oeste, por exemplo, é destaque a construção total da escola Vivaldino Fernandez, que substituiu salas improvisadas de contêineres. Além de infraestrutura, para os 52 municípios; todo este trabalho é reforçado com entrega de equipamentos do “Caminhão da Felicidade”, revitalização de laboratórios de informática, entrega de ônibus escolares, entre outros.

A Saúde foi outra prioridade em todo o Estado, por meio de recursos repassados para unidades nos municípios, visando o enfrentamento da covid-19, parcerias em mutirões de testagem rápida e vacinação, distribuição de mais de 3 milhões de doses de vacinas, entrega de novos equipamentos, materiais e demais insumos para unidades básicas, foram executados. Porto Velho e a cidade de Guajará-Mirim têm dois projetos em andamento que, juntos proporcionarão garantia quanto ao acesso à Saúde, com o Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia e Hospital Regional de Guajará-Mirim.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Para impulsionar o desenvolvimento econômico, os trabalhos em rodovias estaduais, estradas e vias urbanas vêm sendo fortalecidos. Mais de 300km de asfalto já foram executados em estradas que passam nos municípios, além de oito pontes de concreto construídas, aeroportos revitalizados e mais de R$ 900 milhões destinados para projetos municipalistas, como: “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”.

A melhoria impacta de forma positiva no cenário do Agronegócio, tendo em vista a facilidade para escoamento da produção agrícola e outros serviços, setor este atendido pelo Governo com entrega de maquinários, mudas de café e cacau clonal, e transporte gratuito de calcário às cidades. O Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios – Proampe expandiu-se em 21 agências espalhadas no Estado, com empréstimo de mais de R$ 49 milhões de crédito para beneficiários.

31 DE OUTUBRO

A data em que se comemora o Dia Mundial das Cidades foi criada pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 2013. O objetivo deste dia é conscientizar a comunidade internacional para a urbanização global e fomentar a cooperação entre estados para enfrentar os desafios da urbanização, bem como incentivar o desenvolvimento urbano sustentável.

Fonte: Governo RO