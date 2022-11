Obras de infraestrutura avançam com trabalho realizado pelo DER

O Departamento de Estradas de Rodagens – DER tem trabalhado em todas as regiões do Estado, com pavimentação asfáltica nova, recapeamento e microrrevestimento asfáltico. Um exemplo, são as ruas Caixeta, Caucho, Caroba e Teca, do Polo Moveleiro em Ariquemes que receberam quase 1km de asfalto novo, por meio do trabalho realizado em parceria com a prefeitura.

Nos últimos quatro meses, o Departamento de Estrada de Rodagens – DER concluiu o recapeamento de ruas e avenidas em Ariquemes, Porto Velho, Guajará-Mirim, Cujubim, Buritis, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Vale do Anari, Mirante da Serra, Novo Horizonte, Alta Floresta, Ministro Andrezza, Santa Luzia d’Oeste; no total foram mais 90km de recapeamento em todas as regiões do Estado. Somado a este trabalho estão 11km de pavimentação nova, nas cidade de Ariquemes, Novo Horizonte, Alta Floresta, Parecis, distritos de Nova Dimensão e São Carlos.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes Dias ressalta que Rondônia não parou nos últimos meses e as obras de infraestrutura avançam. “São obras, serviços e melhorias que o Governo de Rondônia está realizando nos 52 municípios do Estado. Ações que atendem a população rondoniense que anseia por obras de qualidade”, comentou.

O microrrevestimento asfáltico também é de responsabilidade do Departamento de Estradas. O serviço já foi concluído em mais de 20km nos municípios de Ariquemes, Rio Crespo e Monte Negro.

Outros serviços estão em andamento ainda , como o recapeamento da RO – 370, entre Alto Alegre e Parecis. Em Vilhena dos 30km que serão feitos, 24km já foram executados.

“A equipe do DER vai continuar o trabalho já iniciado, para que em breve a população possa usufruir do benefício de ter um asfalto de qualidade nas vias de suas cidades”, concluiu o diretor.

Fonte: Governo RO