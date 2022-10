Prefeitura de Ariquemes retoma com o Programa “Saúde Até Você”

A Prefeita Carla Redano assinou na manhã desta segunda-feira, 17, um termo de fomento com a Associação de Bombeiros Civis de Ariquemes e Região (Asbocar).

O termo de fomento celebrado entre a prefeitura e a associação dos Bombeiros Civis do município, é na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O recurso é oriundo do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Ao todo, quatorze (14) bombeiros civis irão ajudar com a segurança do Parque Botânico, e também desenvolverão ações de combate a incêndio.

A associação dos Bombeiros Civis foi criada em 2018, com a necessidade de buscar mão de obra qualificada nas áreas de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio.

O grupamento conta com diversos profissionais, com as mais variadas qualificações, e desenvolvem ações de forma voluntária junto às secretarias municipais.

O ato de assinatura foi acompanhado pelo Secretário de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, Bombeiros Civis, vice-prefeito Gabriel Amaral, e o Vereador Jorge Camelô.

Fonte: Decom/PMA

Foto: Arquivo PMA